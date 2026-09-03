«Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές», αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο Αντώνης Σαμαράς, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

Νέα επίθεση δέχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή τις χθεσινές του εξαγγελίες από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά από τον Αντώνη Σαμαρά.

Σχολιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε: «Ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του. Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε, είτε δεν τις υλοποίησε.

Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό «πρόγραμμα», αλλά κανένα όραμα.

Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές...»