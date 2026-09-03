Στόχος του προγράμματος είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 1000 ευρώ τον επόμενο χρόνο, δηλαδή το 2027. Επίσης στο τέλος της τετραετίας ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης να βρίσκεται στα 1800 ευρώ.

Με ένα σχέδιο συνολικής αξίας άνω των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε χθες τις προθέσεις του. Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, οι αγρότες, οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Στόχος του προγράμματος είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 1000 ευρώ τον επόμενο χρόνο, δηλαδή το 2027. Επίσης στο τέλος της τετραετίας ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης να βρίσκεται στα 1800 ευρώ.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται μείωση λογαριασμών ρεύματος κατά 30% μεσοσταθμικά. Ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας σε σταθερή προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό. Απαγόρευση διακοπής ρεύματος σε νοικοκυριά που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρώσουν.

Επίσης η περικοπή της δαπάνης στο «σούπερ μάρκετ» με μέτρα όπως η μείωση ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών ανά προϊόν αλλά και το πλαφόν περιθώριου κέρδους σε κάθε κρίκο της αλυσίδας παραγωγής και διανομής.

Παράλληλα ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε σε μέτρα που θα μειώσουν το κόστος διαβίωσης των συνταξιούχων και των οικογενειών τους. Ιδίως για περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρά νοσήματα όπως η άνοια ή το Parkinson. Σε αυτά περιλαμβάνεται η δημιουργία Εθνικού Συστήματος Φροντίδας Ηλικιωμένων ενίοτε με κατ’ οίκον φροντίδα από πιστοποιημένους επαγγελματίες, αλλά και αναγνώριση του οικογενειακού φροντιστή με επίδομα και εφόσον λείπει ασφαλιστική κάλυψη.

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Τα μέτρα που πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας

Αναλυτικά τα μέτρα που κατέθεσε στον δημόσιο διάλογο ο Αλέξης Τσίπρας έχουν ως εξής:

Φορολόγηση του πλούτου: Θέσπιση “Πατριωτικής Εισφοράς” για το ισχυρότερο 1%. Ένα ευρώ ανά 100 ευρώ καθαρής περιουσίας (1%) για το ανώτερο 1% της κοινωνίας. Προοδευτική φορολόγηση μερισμάτων. Αυξημένη φορολόγηση ακινήτων νομικών προσώπων που παραμένουν κλειστά. Ενίσχυση φορολόγησης τυχερών παιχνιδιών. Κατάργηση φοροαπαλλαγών μεγάλου πλούτου.

Τράπεζες: Θα ενισχύσουν κεφαλαιακή επάρκεια με ίδια κεφάλαια για τρία χρόνια αντί διανομής μερισμάτων. Σε μια τετραετία να φορολογούνται κανονικά όπως όλες οι επιχειρήσεις.

Διπλασιασμός έκπτωσης φόρου για οικογένειες με παιδιά.

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις.

Κατάργηση προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις.

Μείωση προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα.

Νέα ρύθμιση οφειλών με 120 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. Διαγραφή προσαυξήσεων και δεύτερη ευκαιρίας για υπερχρεωμένους με επαναφορά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για δανειολήπτες/εγγυητές που έχασαν περιουσία όπως και διαγραφή από τον Τειρεσία όσων εξυπηρέτησαν ρυθμίσεις.

Για τους μισθούς

Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ έως το 2027.

Μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος τετραετίας.

Ενίσχυση συλλογικών διαπραγματεύσεων και κλαδικών συμβάσεων.

Για την ενεργειακή ακρίβεια

Ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας για κάθε νοικοκυριό. σε σταθερή προσιτή τιμή. Απαγόρευση διακοπής ρεύματος για νοικοκυριά που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρώσουν.

Μείωση λογαριασμών ρεύματος κατά 30% μεσοσταθμικά.

Νέος ρόλος της ΔΕΗ : Εγγυητής βασικού τιμολογίου. Στρατηγικός αγοραστής και διαθέτης εγχώριας καθαρής ενέργειας.

Ακρίβεια βασικών ειδών και τροφίμων

Μείωση ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής και υγιεινής.

Ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών ανά προϊόν και όχι μέσους όρους. σε όλη την αλυσίδα παραγωγής έως το ράφι.

Πλαφόν στο ανώτατο περιθώριο κέρδους .

Συγκοινωνίες

Δωρεάν αστικές συγκοινωνίες για τους κατοίκους Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Για την στεγαστική κριση:

Εθνικό Σύστημα Προσιτής Κατοικίας με δημόσια και δημοτική γη.

Προστασία πρώτης κατοικίας: Διεύρυνση κριτηρίων συμμετοχής. Υποχρεωτική συμμετοχή πιστωτών. Αυστηρότερο πλαίσιο. Δημόσια συμμετοχή στις ρυθμίσεις ευάλωτων νοικοκυριών.

Αξιοποίηση κλειστών κατοικιών 50.000 νέες προσιτές κατοικίες σε τέσσερα χρόνια. Ιδρυση Οργανισμού Κοινωνικά Προσιτής Κατοικίας.

Για την Υγεία

Αύξηση αποδοχών γιατρών και νοσηλευτών κατά 500 ευρώ τον μήνα κατά μέσο όρο.

Ολοκληρωμένη Εγγύηση Φροντίδας για 140.000 ανθρώπους με άνοια και Alzheimer. Διάγνωση, φροντίδα στο σπίτι, κέντρα ημέρας, στήριξη φροντιστών

Ανώτατος χρόνος αναμονής για εξετάσεις και επεμβάσεις αν ξεπερνιέται, ο ασθενής εξυπηρετείται αλλού με δαπάνη Δημοσίου.

Συνταξιούχοι

Μηδενική συμμετοχή συνταξιούχων στα φάρμακα.

Εθνικό Σύστημα Φροντίδας ηλικιωμένων και ΑμεΑ: Κατ’ οίκον φροντίδα. Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ανά Δήμο. Επίδομα και ασφαλιστική κάλυψη για οικογενειακούς φροντιστές.

Παιδεία

Κατάργηση Πανελλαδικών εξετάσεων από ένα νέο σύστημα πρόσβασης με βάση συνολική σχολική πορεία.

Φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες για φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους.

Αύξηση μισθών εκπαιδευτικών κατά 300 ευρώ τον μήνα αρχικά κα πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών.

Για την παραγωγική ανασυγκρότηση

Ίδρυση Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης με 12 δισ. ευρώ αρχικά κεφάλαια στην τετραετία. 1,5 δισεκατομμύρια τον χρόνο από δημόσιες επενδύσεις, 500 εκατομμύρια από εγχώριες επενδύσεις και 1 δισεκατομμύριο από τα έσοδα της Golden Visa.

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