Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό της απόφασης να γίνει εορτασμός στη μεγαλόνησο: «Το μήνυμά μας είναι ότι από εδώ ξεκινάμε για μια νέα αρχή νίκης και πολιτικής αλλαγής. Διότι από εδώ, μετά από χρόνια, καταφέραμε ξανά να κάνουμε πράσινο τον πολιτικό χάρτη».

Μήνυμα πολιτικής αλλαγής, έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, που βρίσκεται στο Ηράκλειο για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την Ιδρυτική Διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου 1974 από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Ράδιο Κρήτη», ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό της απόφασης να γίνει εορτασμός στη μεγαλόνησο: «Το μήνυμά μας είναι ότι από εδώ ξεκινάμε για μια νέα αρχή νίκης και πολιτικής αλλαγής. Διότι από εδώ, μετά από χρόνια, καταφέραμε ξανά να κάνουμε πράσινο τον πολιτικό χάρτη». Όπως σημείωσε, η Κρήτη υπήρξε διαχρονικά το μεγάλο κάστρο της δημοκρατικής παράταξης, στέλνοντας το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί εκ νέου να αναδειχθεί πρώτη δύναμη στις εθνικές εκλογές.

Αναφερόμενος στη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του Κινήματος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε στην ιστορική σημασία της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Ανδρέα Παπανδρέου, τονίζοντας τις ριζικές τομές που έφερε στην ελληνική κοινωνία. «Πριν 52 χρόνια, ο Ανδρέας Παπανδρέου πήρε μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία να επανιδρύσει τη Δημοκρατική Παράταξη... αυτό το κόμμα άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι στα χρόνια της μεταπολίτευσης, κυρίως στο κοινωνικό κράτος, στους θεσμούς, στη δημοκρατία και στα εθνικά θέματα» ανέφερε.

«Πατριωτικό κίνημα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε το ΠΑΣΟΚ ως ένα πατριωτικό κίνημα που έδωσε αξιοπρέπεια στον Έλληνα, γκρεμίζοντας τα τείχη του μετεμφυλιακού κράτους και έκανε ειδική μνεία στη δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και στην ενίσχυση της δημόσιας παιδείας, με την ανάπτυξη των περιφερειακών πανεπιστημίων. Παράλληλα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συνέδεσε το παρελθόν με το παρόν, επισημαίνοντας ότι σήμερα το κοινωνικό κράτος και η δημοκρατία δέχονται πλήγμα, καθώς το ΕΣΥ καταρρέει και το κόστος ζωής επιβαρύνει δραματικά τα νοικοκυριά.

Ενόψει της παρουσίασης των προγραμματικών θέσεων του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωσης, παραλληλίζοντάς την με την εθνική ασφάλεια. «Σήμερα το μείζον ζήτημα είναι το δημογραφικό. Η χώρα καταρρέει, το έθνος κινδυνεύει, ο δημογραφικός κίνδυνος είναι εθνικός κίνδυνος. Ωραία είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά το μεγαλύτερο όπλο εθνικής ισχύος είναι ο πληθυσμός, ο λαός. Η υγιής δημογραφία», είπε χαρακτηριστικά, ενώ για την αντιμετώπιση του προβλήματος, πρότεινε τη στήριξη των νέων ζευγαριών μέσω ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους που μειώνει τα οικογενειακά έξοδα για υγεία και παιδεία, την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής για τη μείωση των ενοικίων, καθώς και φορολογικά κίνητρα για την περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της υπαίθρου.

Μιλώντας στο «Ράδιο Κρήτη» ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στους άξονες του οικονομικού προγράμματος του κινήματος, ασκώντας κριτική στη σημερινή κυβερνητική πολιτική και κάνοντας λόγο για «κόστος ζωής δυτικής Ευρώπης και μισθούς βαλκανικών χωρών». Σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε την πρότασή του για τη νομοθέτηση ενός μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων.

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Στο στόχαστρο του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τις οικονομικές εξαγγελίες του. Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τον ελληνικό λαό να θυμηθεί τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε "κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη"; Και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα funds σχεδόν τζάμπα;».

Τι είπε για Golden Visa

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα της Golden Visa, καταλογίζοντας στον κ. Τσίπρα πολιτική ανακολουθία: «Ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε το Ταμείο Εθνικής Σύγκλισης... εκεί λοιπόν λέει ότι ένας από τους παράγοντες χρηματοδότησης θα είναι η Golden Visa, από την οποία θα βγάζουν ένα δισ. τον χρόνο, ενώ τον Ιούλιο είχε πει ο ίδιος ότι θα την καταργήσει... Εμείς λέμε τέρμα η πλάκα με την Golden Visa. Όταν έχεις τέτοια στεγαστική κρίση, εσύ δημιουργείς ακίνητα να τα ξεπουλούν σε τρίτους για να αυξάνονται τα ενοίκια; Αυτά είναι μη σοβαρά πράγματα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως το κόμμα του κ. Τσίπρα λειτουργεί ως «δεκανίκι» της κυβέρνησης, καθώς «διευκολύνει τη Νέα Δημοκρατία, διότι θέλει να συγκρίνεται με κάτι που είναι πολύ χαμηλά ο πήχης», ξεκαθαρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί «παρέα» αλλά παράταξη με ιστορία, αυτόνομο πρόγραμμα και χωρίς εξαρτήσεις από την εγχώρια ολιγαρχία.

«Το πρόγραμμά μας, η πολιτική μας αυτονομία και το πολιτικό μας προσωπικό είναι τα μεγάλα μας όπλα για να έρθει πολιτική αλλαγή... Ο τόπος θέλει αξιοκρατία, θέλει διαφάνεια και θέλει ήθος. Δεσμεύομαι ότι με μένα πρωθυπουργό και το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση, ο διχαστικός λόγος, τα ρουσφέτια, η διαπλοκή και η ατιμωρησία θα είναι παρελθόν», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης που ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη του, αναφέρθηκε και στα προβλήματα με το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες, που θα συζητήσει αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 σε συνάντηση που θα έχει στο Ηράκλειο, με εκπροσώπους Ενώσεων Κτηνοτρόφων του νησιού.

Σε λίγη ώρα ο κ. Ανδρουλάκης μαζί με τους βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα περιοδεύσουν στο κέντρο του Ηρακλείου, ενώ στις 19:30 θα μιλήσει στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη στην πλατεία Ελευθερίας.