Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok ανήμερα της επετείου του ΠΑΣΟΚ για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος.

Γιατί η 3η Σεπτέμβρη αφορά έναν νέο άνθρωπο. Σε αυτό το ερώτημα απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανήμερα της 52ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.

«Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη Αλλαγή», σημειώνει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής φέρνοντας το νήμα της πολιτικής παρακαταθήκης των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στο σήμερα.

«Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη Αλλαγή για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές», επισημαίνει ο κ. Ανδρουλάκης.

Δείτε το βίντεο:

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7681209025706331414}