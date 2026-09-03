Οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν και δεύτερη φορά τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό, με τραύματα από μαχαίρι, μέσα σε βαλίτσα η οποία είχε τοποθετηθεί σε καταψύκτη διαμερίσματος στην Κυψέλη.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να διαδραματίσουν όσα γνωρίζουν τα τρία ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν στο οικογενειακό περιβάλλον.

Τα παιδιά εξετάστηκαν από παιδοψυχολόγους και παρουσία ειδικών και η διαδικασία καταγράφηκε ηχητικά και το σχετικό υλικό αναμένεται να ενταχθεί στη δικογραφία που χειρίζεται η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

Τι φέρονται να είπαν τα παιδιά

Τα τρία ανήλικα φέρεται να υποστήριξαν ότι δεν έχουν συγκεκριμένη γνώση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος. Ωστόσο, γνώριζαν ότι το μωρό είχε πεθάνει και ότι στη συνέχεια το σώμα του είχε μεταφερθεί στην κατάψυξη.

Η έρευνα των ειδικών αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς έχει προγραμματιστεί νέα εξέταση των τριών παιδιών. Στόχος είναι να αποσαφηνιστούν ακόμη περισσότερο όσα γνώριζαν για τον θάνατο του βρέφους, αλλά και να διερευνηθούν οι συνθήκες που επικρατούσαν στο οικογενειακό περιβάλλον.

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Κατά την εξέταση, σύμφωνα με πληροφορίες, προέκυψε επίσης ότι η 15χρονη κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η εκδοχή για τον θάνατο του βρέφους

Οι δύο ενήλικες που έχουν συλληφθεί έχουν υποστηρίξει ότι το παιδί πέθανε το 2022, όταν ήταν μόλις οκτώ μηνών, από παθολογικά αίτια. Ειδικότερα, φέρεται να ισχυρίζονται ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα που σχετιζόταν με κήλη στο έντερο.

Ωστόσο, τα μέχρι τώρα ιατροδικαστικά ευρήματα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτή την εκδοχή. Κατά την εξέταση της σορού δεν εντοπίστηκαν παθολογικά ευρήματα που να δικαιολογούν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της έρευνας έχουν και τα τραύματα που διαπιστώθηκαν στο σώμα του βρέφους. Συνολικά καταγράφηκαν 20 τραύματα από μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση πέντε από αυτά εκτιμάται ότι προκλήθηκαν όσο το παιδί βρισκόταν ακόμη στη ζωή.

Ο 43χρονος από την πλευρά του επιμένει ότι τα τραύματα προκλήθηκαν μετά τον θάνατο του βρέφους. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, επιχείρησε να σπάσει τον πάγο που είχε σχηματιστεί γύρω από το σώμα του παιδιού, προκειμένου να μπορέσει να το μετακινήσει. Η συγκεκριμένη εκδοχή, ωστόσο, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να συμβαδίζει με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Στο επίκεντρο και η σχέση των ανηλίκων με τους συλληφθέντες

Οι Αρχές εξετάζουν και το οικογενειακό υπόβαθρο των τριών ανηλίκων. Ειδικότερα, διερευνάται η βιολογική τους σχέση με τους δύο ενήλικες που έχουν συλληφθεί.

Το συγκεκριμένο ζήτημα παραμένει ανοικτό, καθώς τα παιδιά φέρουν το επώνυμο της Γερμανίδας και όχι εκείνο του Έλληνα συζύγου της.

Οι τρεις συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή στο πλαίσιο της πρώτης δικογραφίας που αφορά υπόθεση ναρκωτικών. Παράλληλα, έχει σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία για ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία σε βάρος του βρέφους.

Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας προβλέπει την εξέτασή τους ενώπιον ανακριτή, όπου αναμένεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τις βαριές κατηγορίες που τους αποδίδονται.