Άνοιξε η πλατφόρμα για την εισαγωγή των πληγέντων των Τεμπών μέχρι και την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου η υποβολή μηχανογραφικού 2026, η διαδικασία.

Άνοιξε από σήμερα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του νέου Μηχανογραφικού από τους δικαιούχους υποψηφίους και πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών, στο πλαίσιο των ειδικών ρυθμίσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι δικαιούχοι που είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά καλούνται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο, προκειμένου να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες ευνοϊκές ρυθμίσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).

Η προθεσμία για το Μηχανογραφικό

Η διαδικασία ξεκίνησε σήμερα και θα παραμείνει ανοικτή έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, στις 23:59. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό Δελτίο μέσω της ειδικής πλατφόρμας michanografiko-tempi.it.minedu.gov.gr

Για την είσοδό τους στην πλατφόρμα, οι υποψήφιοι θα χρειαστούν τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων, καθώς και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει κατά την υποβολή του πρώτου Μηχανογραφικού Δελτίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, καθώς μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή η υποβολή του μηχανογραφικού μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.