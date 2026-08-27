Με προβλήματα η πρώτη μέρα εγγραφών στα ΑΕΙ - Οι πρωτοετείς φοιτητές παραπονιούνται για δυσλειτουργία του eregister και της διασύνδεσής του με την ΗΔΙΚΑ

Πρεμιέρα σήμερα για τις εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2026 μέσω της πλατφόρμας eregister.it.minedu.gov.gr με τους υποψηφίους να αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη διαδικασία. Όπως μας ενημέρωσαν αναγνώστες του Dnews αν και η πλατφόρμα άνοιξε μετά τις 10 για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής εντούτοις υπάρχει δυσλειτουργία κατά την διασταύρωση των στοιχείων.

Ιδιαίτερα προβλήματα εντοπίζονται στη διασύνδεση με την ΗΔΙΚΑ, καθώς η διαδικασία προβλέπει την επιβεβαίωση του ΑΜΚΑ μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Λόγω της απότομης και μαζικής επισκεψιμότητας των υποψηφίων στη σελίδα της ΗΔΙΚΑ για να προχωρήσουν στην εξακρίβωση του ΑΜΚΑ τους, η σελίδα της ΗΔΙΚΑ υπολειτουργεί με αποτέλεσμα να έχει «κολλήσει» η διαδικασία για πολλούς υποψηφίους.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει αναστάτωση στους φοιτητές, οι οποίοι θέλουν από σήμερα να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση της εγγραφής τους και η δυσλειτουργία που καταγράφεται αποτελεί εμπόδιο στην ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας. Σημειωτέον οι εγγραφές στα ΑΕΙ τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας οπότε είναι προαπαιτούμενη η διαδικασία επιβεβαίωσης του ΑΜΚΑ μέσω ΗΔΙΚΑ.

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Η μαζική επισκεψιμότητα ευθύνεται για την δυσλειτουργία στις ηλεκτρονικές εγγραφές στα ΑΕΙ

Πηγές του υπουργείου Παιδείας επιβεβαίωσαν στο Dnews ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα με την διασύνδεση με την ΗΔΙΚΑ όμως αυτό αφορά αποκλειστικά την διαδικασία επιβεβαίωσης του ΑΜΚΑ και δεν υπάρχει αρμοδιότητα δική τους. Έτσι, αρκετοί πρωτοετείς, παρότι διαθέτουν σωστά τα στοιχεία τους και έχουν δικαίωμα εγγραφής, δεν μπορούν να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια της αίτησης.

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Η διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η πλατφόρμα eregister πρέπει να επικοινωνήσει με την υποδομή της ΗΔΙΚΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη επαλήθευση. Σε συνθήκες μαζικής ταυτόχρονης επισκεψιμότητας όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα, κάθε επιπλέον αίτημα πρέπει να περνά από τα προβλεπόμενα επίπεδα ελέγχου και ασφάλειας, γεγονός που συμβάλει σε καθυστερήσεις όταν ο αριθμός των αιτημάτων αυξάνεται απότομα. Όπως τονίζεται η μαζική επισκεψιμότητα και ο μεγάλος αριθμός ταυτόχρονων αιτημάτων έχουν δημιουργήσει αυξημένο φόρτο στη συνολική διαδικασία διασύνδεσης. Ως αποτέλεσμα, σε αρκετές περιπτώσεις η επαλήθευση του ΑΜΚΑ καθυστερεί, δεν ολοκληρώνεται ή η διαδικασία «κολλάει», με τους υποψηφίους να μην μπορούν να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα της εγγραφής τους.Το πρόβλημα, ωστόσο, έχει δημιουργήσει εύλογη ανησυχία στους πρωτοετείς, καθώς αρκετοί επιθυμούν να ολοκληρώσουν άμεσα την εγγραφή τους και να έχουν στα χέρια τους την επιβεβαίωση της επιτυχούς υποβολής. Σημειώνεται ότι η προθεσμία δεν λήγει σήμερα. Οι ηλεκτρονικές εγγραφές θα παραμείνουν ανοικτές έως και τις 4 Σεπτεμβρίου επομένως οι υποψήφιοι που αντιμετωπίζουν προσωρινά τεχνικά προβλήματα έχουν τη δυνατότητα να επιχειρήσουν ξανά αργότερα.

Για τους επιτυχόντες των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τον οκταψήφιο Κωδικό Εξετάσεων ως όνομα χρήστη και με τον ίδιο κωδικό ασφαλείας που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Μετά την είσοδο, οι επιτυχόντες καλούνται να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία και να ολοκληρώσουν την αίτηση εγγραφής τους.

«Έπεσε» και η πλατφόρμα του eregister

Παράλληλα πρόβλημα καταγράφεται και στην πλατφόρμα του eregister. Πριν από λίγη ώρα η σελίδα «πέσει» με τους χιλιάδες επιτυχόντες να αδυνατούν να μπουν και να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική εγγραφή τους στα ΑΕΙ. Μετά από λίγο η πλατφόρμα επανεκκίνησε όμως συνεχίζονται τα παράπονα ότι αργεί η είσοδος στην εφαρμογή. Από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ τονίζεται ότι η διαδικασίαθα συνεχιστεί έως και τις 4 Σεπτεμβρίου επομένως όσοι αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα δεν χρειάζεται να πανικοβληθούν, αλλά μπορούν να επιχειρήσουν εκ νέου την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε μεταγενέστερο χρόνο.

Μέχρι την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας, οι υποψήφιοι που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την επαλήθευση του ΑΜΚΑ καλούνται να δοκιμάσουν ξανά αργότερα. Η ομαλοποίηση της λειτουργίας του eregister και της διασύνδεσής του με την ΗΔΙΚΑ είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας ώστε οι χιλιάδες επιτυχόντες να μπορέσουν να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την εγγραφή τους στα ΑΕΙ μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

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