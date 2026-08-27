Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ιστιαία – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη

Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Κάτω Μονοκαργιά, στην Ιστιαία Ευβοίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ, καθώς και 7 πυροσβεστικά οχήματα.

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Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 12:15, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς. Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2092912477583347801}