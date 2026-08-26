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Η φωτιά καίει σε δασική έκταση.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (26/08) στο Παγγαίο Όρος στην περιοχή Μουσθένη του δήμου Αμφίπολης Σερρών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το συμβάν στις 20:40, ενώ το μέτωπο της φωτιάς είναι πάνω στο βουνό, σε δασική έκταση.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2092685896709468462}

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι η φωτιά ξεκίνησε από πτώση κεραυνού.