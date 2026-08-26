Η Meta θέλει να πάρουν μέτρα- και να πληρώσουν- και οι ανταγωνιστές της.

Ο συμβιβασμός- ορόσημο, ύψους 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, της Meta με τους γενικούς εισαγγελείς 48 πολιτειών βάζει τέλος στην τεράστια ομοσπονδιακή δίκη για τις βλάβες που προκαλούν τα social media στους εφήβους.

Στο πλαίσιο του συμβιβασμού, η Meta θα κάνει αλλαγές στο Facebook και το Instagram, μεταξύ άλλων βάζοντας όριο δύο ωρών στις εφαρμογές της για τους χρήστες κάτω των 18 ετών στις ΗΠΑ. Παρά τις αλλαγές και το ποσό που θα καταβάλει, στο πλαίσιο του συμβιβασμού η εταιρεία αρνείται την όποια παρατυπία.

Αξίζει να σημειωθεί πως με τον συμβιβασμό που βάζει «φρένο» στη «χιονοστιβάδα» αγωγών από πολιτείες, η Meta καλείται να καταβάλει ελάχιστο ποσό σε σύγκριση με τα έσοδά της. Η εταιρεία που η αξία της υπολογίζεται σε 1,36 τρισεκατομμύρια, είχε έσοδα ύψους 201 δισεκατομμύρια πέρυσι.

Το «παραθυράκι» στον συμβιβασμό των πολιτειών με τη Meta

Ωστόσο, ο συμβιβασμός έχει ένα σημαντικό «παραθυράκι». Η Meta θα πληρώσει μόνο το 70% του ποσού εάν το TikTok και το YouTube δεν συμφωνήσουν να προχωρήσουν σε παρόμοια μέτρα. Δηλαδή, να βάλουν όριο μίας ώρας την ημέρα στις εφαρμογές τους για τους ανήλικους, να υιοθετήσουν νυχτερινή λειτουργία, μέτρα για την ηλικία των χρηστών και δεν πληρώσουν περίπου 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Meta θα πληρώσει το υπόλοιπο 30%, επίσης περίπου 5,3 δισεκατομμύρια, εάν οι δύο ανταγωνιστές της συμφωνήσουν σε αυτούς τους όρους.

Ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της Meta, Σ. Τζ. Μαχόνεϊ δήλωσε ότι ο συμβιβασμός με τις πολιτείες θα έχει αποτέλεσμα μόνο εάν όλες οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλάξουν τον σχεδιασμό των πλατφορμών τους.

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«Επειδή οι έφηβοι μετακινούνται σε δεκάδες εφαρμογές, χρειαζόμαστε μια λύση που να καλύπτει όλο τον κλάδο. Για αυτό καλούμε τους ομολόγους μας, το TikTok, το Snap και το YouTube να εφαρμόσουν αυτό το νέο πλαίσιο αμέσως», δήλωσε και πρόσθεσε πως ως γονιός είναι υπερήφανος «τόσο για το έργο που έχει κάνει η Meta ιστορικά για την προστασία των παιδιών, όσο και για αυτή την πρωτοποριακή συμφωνία». Όμως, τόνισε, «η επιτυχία της εξαρτάται από το εάν όλες οι άλλες πλατφόρμες των social media ακολουθήσουν το παράδειγμα της Meta».

Πόσα χρήματα θα πάρουν οι πολιτείες από τη Meta

Το ποσό του συμβιβασμού θα διανεμηθεί στις πολιτείες που τον υπέγραψαν με ετήσιες δόσεις για μια περίοδο δέκα ετών, με βάση τον πληθυσμό τους. Αυτό αφορά 48 πολιτείες και την περιφέρεια της Κολούμπια, το Πουέρτο Ρίκο, την Αμερικανική Σαμόα και τις Βόρειες Μαριάνες Νήσους.

Το Νέο Μεξικό, που έκανε παρόμοια αγωγή στη Meta, κέρδισε τη δίκη την άνοιξη, ενώ η Φλόριντα επί του παρόντος δεν αποτελεί μέρος του συμβιβασμού. Για τις πολιτείες που τον υπέγραψαν, ο διακανονισμός θα παρέχει χρήματα για προγράμματα σχετικά με την ψυχική υγεία των παιδιών, μεταξύ άλλων δραστηριότητες μετά το σχολείο ή για το καλοκαίρι και συμβούλους ψηφιακού αλφαβητισμού.

Η Καλιφόρνια αναμένεται να λάβει από 1,5 δισ. έως 2,1 δισ. δολάρια, ενώ η Νέα Υόρκη και το Τέξας θα μπορούσαν να πάρουν από ένα δισεκατομμύριο. Το Κολοράντο εκτιμάται ότι θα πάρει περίπου 615 εκατομμύρια, το Νιου Τζέρσι τουλάχιστον 525 εκατ. δολάρια, η Μασαχουσέτη 366 εκατ. και η Βιρτζίνια 353 εκατομμύρια, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ.

Επίσης, ο διακανονισμός απαιτεί από τη Meta να καταβάλει 459 εκατομμύρια δολάρια για τη διευθέτηση αξιώσεων των πολιτειών περί απορρήτου, που σχετίζονται με το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, της βρετανικής εταιρείας που συνέλεξε προσωπικά δεδομένα εκατομμύρια χρηστών του Facebook, χωρίς άδεια.

Οι αλλαγές που θα κάνει η Meta στις πλατφόρμες της

Εκτός από το όριο δύο ωρών, άλλες αλλαγές που συμφώνησε να κάνει η Meta είναι το λανσάρισμα της «νυχτερινής λειτουργίας», που θα μπλοκάρει τις εφαρμογές από τα μεσάνυχτα έως τις 06:00 και της «σχολικής λειτουργίας», που θα απενεργοποιεί τις ειδοποιήσεις από τις 08:00 έως τις 15:00 τις καθημερινές για τους ανήλικους. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να αλλάξουν μόνο με γονική άδεια.

Επίσης, προβλέπεται ότι η Meta θα εισάγει «ισχυρά» μέτρα για διασφάλιση της ηλικίας του χρήστη και ελέγχους για «κατάλληλο για την ηλικία» περιεχόμενο με στόχο την πρόληψη του εκφοβισμού και του επιβλαβούς υλικού σχετικά με τις διατροφικές διαταραχές και τον αυτοτραυματισμό.

Θα υπάρχουν πιο ισχυροί γονικοί έλεγχοι και όρια σε λειτουργίες, όπως ο αριθμός των likes. Ανεξάρτητος ελεγκτής θα αξιολογήσει πώς εφαρμόζει η Meta τις λειτουργίες ασφαλείας και πόσο αποτελεσματικές είναι. Ο συμβιβασμός δεν απαιτεί από τη Meta να εγκαταλείψει τις εξατομικευμένες προτάσεις ή τη στοχευμένη διαφήμιση.

Χιλιάδες άλλες αγωγές στη Meta και τις άλλες εταιρείες

Ο συμβιβασμός βάζει τέλος στη μεγάλη δίκη σε βάρος της Meta που ξεκίνησε την προηγούμενη στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, στην οποία πολιτείες κατηγορούσαν τον τεχνολογικό κολοσσό ότι παραβίασε τους νόμους για την προστασία των καταναλωτών και των προσωπικών δεδομένων των παιδιών στο διαδίκτυο, κάνοντας εν γνώσει του τις πλατφόρμες εθιστικές για τους νεαρούς χρήστες τους. Η ομοσπονδιακή δικαστής Ιβόν Γκονζάλεζ Ρότζερς θα πρέπει να εγκρίνει τον συμβιβασμό.

Η Meta είναι ακόμα αντιμέτωπη με χιλιάδες αγωγές σχολικών περιφερειών και ατόμων για τις βλάβες που προκαλούν τα social media. Μέχρι στιγμής, η εταιρεία έχει χάσει δύο σημαντικές υποθέσεις φέτος: την αγωγή από την πολιτεία του Νέου Μεξικό (στην οποία διατάχθηκε να καταβάλει σχεδόν 1 δισ. δολάρια) και άλλη μία από 20χρονη στο Λος Άντζελες.

Σε αυτή την υπόθεση, η Meta και το YouTube διατάχθηκαν να πληρώσουν 6 εκατομμύρια δολάρια στην ενάγουσα, ενώ το TikTok και το Snap έκαναν διακανονισμό πριν από τη δίκη. Επίσης, η Meta έκανε φέτος συμβιβασμό με σχολική περιφέρεια στο Κεντάκι. Ανάλογες αγωγές αντιμετωπίζουν στις ΗΠΑ το YouTube, το Snap και το TikTok.

«Σήμερα εξασφαλίσαμε έναν συμβιβασμό με τη Meta που θα κάνει τα social media λιγότερο επικίνδυνα για τα παιδιά μας και θα κάνει τη διαφορά για τα παιδιά και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Ρομπ Μπόντα, γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνια. «Η Meta συμφώνησε να κάνει μαζικές αλλαγές που θα μειώσουν τον κίνδυνο βλάβης από τις πλατφόρμες της και θα το κάνει εντός μηνών», συμπλήρωσε, σημειώνοντας ότι ανάμεσα στις αλλαγές θα είναι απαγόρευση συγκεκριμένων φίλτρων.

«Επί χρόνια, η Meta εξαπατούσε σκόπιμα τον κόσμο για τα εθιστικά και επιβλαβή χαρακτηριστικά σχεδιασμού που έχουν προκαλέσει χάος στην ψυχική υγεία των νέων», δήλωσε ο Τζέι Τζόουνς, γενικός εισαγγελέας της Βιρτζίνια. Ο συμβιβασμός «θα βάλει τέλος σε αυτές τις επικίνδυνες πρακτικές και θα προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση που θα προστατεύει τα παιδιά από τη βλάβη στο διαδίκτυο», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Reuters, WSJ, Guardian, AP