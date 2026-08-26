Την Κυριακή η τιμή βρισκόταν στα 109,45 ευρώ/MWh και τη Δευτέρα εκτινάχθηκε στα 167,55 ευρώ.

Νέες αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προδιαγράφει η εκτίναξη της χονδρεμπορικής τιμής, εντείνοντας την ανησυχία για τα πράσινα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Η αγορά έκλεισε την Τρίτη 25 Αυγούστου στα 173,73 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του 2026.

Εκτίναξη 59% μέσα σε δύο ημέρες

Η άνοδος είναι ιδιαίτερα απότομη. Την Κυριακή η τιμή βρισκόταν στα 109,45 ευρώ/MWh και τη Δευτέρα εκτινάχθηκε στα 167,55 ευρώ, με αποτέλεσμα μέσα σε δύο ημέρες η αύξηση να φθάνει περίπου στο 59%. Ενδεικτική της πίεσης είναι και η διακύμανση της Τρίτης, με τη μέγιστη τιμή να αγγίζει τα 235,58 ευρώ/MWh.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους καταναλωτές βρίσκεται, ωστόσο, στον μέσο όρο του Αυγούστου, καθώς αυτός αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τη διαμόρφωση των τιμολογίων του επόμενου μήνα. Μετά τις πρώτες 25 ημέρες, η μέση χονδρεμπορική τιμή υπολογίζεται περίπου στα 128,5 ευρώ/MWh, σχεδόν 17% υψηλότερα από τα περίπου 110 ευρώ/MWh του Ιουλίου.

Η αύξηση αυτή δεν σημαίνει ότι οι λογαριασμοί θα ακριβύνουν αυτομάτως κατά 17%, καθώς οι προμηθευτές χρησιμοποιούν εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου και μπορούν να προσαρμόσουν τις εκπτώσεις τους. Περιορίζει, όμως, σημαντικά τα περιθώριά τους να απορροφήσουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για υψηλότερες χρεώσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου.

Τα σενάρια της κυβέρνησης

Οι εξελίξεις έχουν σημάνει συναγερμό και στην κυβέρνηση, η οποία εξετάζει παρεμβάσεις για να περιορίσει τις επιβαρύνσεις στα νοικοκυριά. Μεταξύ των σεναρίων βρίσκονται η επαναφορά επιδότησης στην κιλοβατώρα, η μεγαλύτερη απορρόφηση των αυξήσεων από τους παρόχους και ένα νέο «ρεύμα pass» με εισοδηματικά και καταναλωτικά κριτήρια.

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Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η ενίσχυση της στροφής προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Οι αποφάσεις αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας, καθώς κυβέρνηση και αγορά περιμένουν πλέον τις τελικές τιμές του Αυγούστου και τις ανακοινώσεις των προμηθευτών για τον Σεπτέμβριο.