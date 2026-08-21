Βέβαια, στους συνταξιούχους, δεν θα χορηγηθούν οι αυξήσεις που δόθηκαν σε όλους τους υπόλοιπους κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες ξεκίνησαν από το 2023 και μετά.

Η Προσωπική Διαφορά, ολοκληρώνεται φέτος και από το 2027 οι αυξήσεις που αναμένεται να δοθούν στις συντάξεις, θα ενσωματωθούν στο σύνολο των δικαιούχων.

Συνολικά, υπολογίζεται ότι έχουν «απομείνει» περίπου 670.000 συνταξιούχοι που διατηρούν ακόμα, θετική Προσωπική Διαφορά. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι στο εκκαθαριστικό τους, αναγράφεται ποσό σύνταξης, υψηλότερο από εκείνο που εισπράττουν κάθε μήνα. Η απόκλιση του ενός ποσού με το άλλο, ονομάστηκε «Προσωπική Διαφορά», θεσμοθετήθηκε με το «νόμο Κατρούγκαλου» και ουσιαστικά, αποτέλεσε έναν «κόφτη» στις αυξήσεις των συντάξεων που καταβλήθηκαν την τελευταία τετραετία. Όσοι είχαν Προσωπική Διαφορά, απλώς διαπίστωσαν μείωση στο ποσό της, αλλά λογιστικά οι αυξήσεις χάθηκαν…

Ήδη από πέρσι, το 50% της Προσωπικής Διαφοράς καταργήθηκε και αντίστοιχα δόθηκαν οι μισές από τις αυξήσεις που έλαβαν όλοι οι υπόλοιποι συνταξιούχοι (1,2%). Φέτος, έχει αποφασιστεί να λήξει οριστικά αυτός ο «κόφτης» και οι αυξήσεις να δοθούν κανονικά, σε όλους τους συνταξιούχους. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας (ρυθμός ανάπτυξης + πληθωρισμός), εκτιμάται ότι είναι εφικτό να ανέλθουν έως 2,9% οι αυξήσεις που θα ανακοινωθούν προς το τέλος του 2026 και θα έχουν πρακτική εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027 και μετά.

Σε όλους αυτούς, η Προσωπική Διαφορά θα μηδενιστεί στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ώστε να τους χορηγηθεί αυτούσια η αύξηση από την 1η Ιανουαρίου 2027 και μετά.

Βέβαια, στους ανωτέρω συνταξιούχους, δεν θα χορηγηθούν οι αυξήσεις που δόθηκαν σε όλους τους υπόλοιπους κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες ξεκίνησαν από το 2023 και μετά. Ειδικότερα, το 2023 οι αυξήσεις ήταν 7,75%, το 2024 περιορίστηκαν στο 3%, έφτασαν στο 2,4% το 2025, ποσοστό που δόθηκε και φέτος. Άρα, έως τώρα, όσοι δεν είχαν Προσωπική Διαφορά έλαβαν αύξηση 15,55% αθροιστικά, από το 2023 έως τώρα. Αυτές τις αυξήσεις, όσοι έχουν ακόμα και σήμερα Προσωπική Διαφορά, τις έχουν χάσει. Ακόμα και με την κατάργησή της, δεν θα τις λάβουν αναδρομικά.

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Παραδείγματα εφαρμογής της νέας ρύθμισης

Με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις για αύξηση των κύριων συντάξεων κατά 2,9%, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

1. Συνταξιούχος με 25 έτη ασφάλισης

Κύρια σύνταξη: 723,76 ευρώ

Αύξηση 2,9%: 20,99 ευρώ

Νέα κύρια σύνταξη: 744,75 ευρώ

Προσωπική διαφορά: 31,77 ευρώ

Συνολικό προ φόρου ποσό: 776,52 ευρώ

2. Συνταξιούχος με 35 έτη ασφάλισης

Κύρια σύνταξη: 1.526,95 ευρώ

Αύξηση 2,9%: 44,28 ευρώ

Νέα κύρια σύνταξη: 1.571,23 ευρώ

Προσωπική διαφορά: 83,79 ευρώ

Συνολικό προ φόρου ποσό: 1.655,02 ευρώ

3. Συνταξιούχος με 40 έτη ασφάλισης

Κύρια σύνταξη: 1.630,05 ευρώ

Αύξηση 2,9%: 47,27 ευρώ

Νέα κύρια σύνταξη: 1.677,32 ευρώ

Προσωπική διαφορά: 117,76 ευρώ

Συνολικό προ φόρου ποσό: 1.795,08 ευρώ