Με βροχές κυρίως στα ανατολικά και ενισχυμένους βοριάδες θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, ενώ από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Βροχερό αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα, Τρίτη (29/9), σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τα φαινόμενα από τα μέσα της εβδομάδας και μετά να γίνονται πιο έντονα.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Θοδωρής Κολυδάς, η εβδομάδα ξεκινά με ήπιες συνθήκες και τοπικές μόνο βροχές, ωστόσο από τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται αισθητή ενίσχυση των φαινομένων.

Το επίκεντρο της κακοκαιρίας φαίνεται πως θα είναι η Κρήτη, στην οποία εστιάζουν πλέον σχεδόν όλα τα προγνωστικά μοντέλα. Ενώ την Τρίτη οι βροχές θα είναι περιορισμένες και διάσπαρτες, από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου το κύμα βροχοπτώσεων δυναμώνει, με την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου να θεωρείται η πιο επιβαρυμένη ημέρα, όπου τα ποσά νερού ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένα.

Παρά τη συμφωνία των μετεωρολογικών κέντρων για τη γεωγραφική περιοχή που θα επηρεαστεί περισσότερο, διατηρείται μια αβεβαιότητα ως προς την ακριβή ένταση των φαινομένων. Όπως εξηγεί ο κ. Κολυδάς, η Κρήτη είναι η περιοχή που απαιτεί τη μεγαλύτερη προσοχή, ωστόσο το πόσο ισχυρές θα είναι τελικά οι βροχές θα εξαρτηθεί από την τελική σύγκλιση των προγνωστικών δεδομένων τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Τρίτη 29/9: Τα προβλεπόμενα μέγιστα στην Ελλάδα παραμένουν σχετικά χαμηλά: ECMWF 11,3 mm, GFS 6,1 mm, ICON-EU 5,9 mm. Υπάρχει όμως διαφοροποίηση στη γεωγραφική θέση: Κεντρική Μακεδονία για ICON, Στερεά Ελλάδα για ECMWF και Κρήτη για GFS. Το κοινό συμπέρασμα είναι ότι δεν διαφαίνεται κάποια εκτεταμένη ισχυρή βροχόπτωση, αλλά μάλλον διάσπαρτα και περιορισμένα επεισόδια.

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Τετάρτη 30/9: Εδώ αλλάζει αισθητά η εικόνα. Και τα τρία μοντέλα αυξάνουν τον υετό στον ελληνικό χώρο, αλλά αποκλίνουν αρκετά στη θέση και στην ένταση του μεγίστου. Το ICON-EU δίνει 75,7 mm στην Κρήτη, το GFS 37,2 mm επίσης στην Κρήτη, ενώ το ECMWF μεταφέρει το κύριο μέγιστο στη Στερεά Ελλάδα με 50,2 mm. Άρα υπάρχει σαφές κοινό σήμα για σημαντικότερη επιδείνωση, αλλά χαμηλή βεβαιότητα ως προς το πού ακριβώς θα συγκεντρωθούν τα μεγαλύτερα ποσά.

Πέμπτη 1/10: Είναι η ημέρα με το ισχυρότερο κοινό μήνυμα ως προς τη γεωγραφική περιοχή, αφού και τα τρία μοντέλα τοποθετούν το μέγιστο στην Κρήτη. ICON-EU και ECMWF είναι πολύ πιο επιθετικά, με 101,2 και 91,0 mm αντίστοιχα, ενώ το GFS περιορίζεται στα 22,3 mm. Επομένως, η χωρική συμφωνία είναι σαφώς καλύτερη από τη συμφωνία ως προς την ένταση. Η Κρήτη ξεχωρίζει ως η περιοχή που απαιτεί τη μεγαλύτερη προσοχή, αλλά το ύψος των αναμενόμενων ποσών παραμένει αβέβαιο.

Παρασκευή 2/10: Παραμένει η Κρήτη στο επίκεντρο και στα τρία μοντέλα. Το ECMWF δίνει 68,2 mm, το ICON-EU 37,4 mm, ενώ το GFS μόλις 6,6 mm. Υπάρχει επομένως καλή χωρική σύγκλιση αλλά πολύ μεγάλη απόκλιση στην ένταση, κάτι αναμενόμενο και λόγω του μεγαλύτερου προγνωστικού ορίζοντα.

Συνολικά, τα μοντέλα συμφωνούν περισσότερο στη γενική εξέλιξη παρά στα ακριβή ποσά. Η Δευτέρα και η Τρίτη εμφανίζονται σαφώς ηπιότερες. Από την Τετάρτη 30/9 το σήμα βροχόπτωσης ενισχύεται αισθητά και την Πέμπτη 1/10 εμφανίζεται το ισχυρότερο κοινό ενδιαφέρον, κυρίως για την Κρήτη. Το πιο σταθερό στοιχείο της σύγκρισης είναι επομένως η μετατόπιση του κύριου υετικού ενδιαφέροντος προς τη νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα την Κρήτη, ενώ η μεγαλύτερη αβεβαιότητα αφορά το πόσο έντονα θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα.

Σάκης Αρναούτογλου: Η Αττική θα είναι στο «στόχαστρο» των βροχών τις επόμενες ημέρες

Το φθινόπωρο έχει μπει για τα καλά στην Ελλάδα, επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου στο νέο δελτίο καιρού που ανάρτησε, ωστόσο- συμπληρώνει- τα φαινόμενα θα έχουν στο «στόχαστρο» συγκεκριμένες περιοχές αυτή την εβδομάδα.

Η Αττική θα είναι στο «στόχαστρο» των βροχών τις επόμενες ημέρες, αλλά και η Κρήτη, όπου «ο ήλιος θα είναι ακριβοθώρητος αυτην την εβδομάδα τουλάχιστον στα ορεινά και βορεια τμήματα του νησιού», επισημαίνει σε ανάρτηση ο Σάκης Αρναούτογλου.

Αυτό το σκηνικό του καιρού αναμένεται να κρατήσει έως τις 3 Οκτωβρίου, ενώ στη συνέχεια, έως τις 7/10, δεν αναμένονται φαινόμενα.