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Η κακοκαιρία προκάλεσε κατολισθήσεις στο Μύρτο Λασιθίου.

Σύντομο αλλά έντονο ήταν το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη Κρήτη την Κυριακή (27/09), με τις ισχυρές βροχές να προκαλούν κατολισθήσεις σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Στο Μύρτο Λασιθίου προκλήθηκαν κατολισθήσεις, με πέτρες να καταλήγουν στο οδόστρωμα, διακόπτωντας την κυκλοφορία.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok δείχνει δύο πολίτες να προσπαθούν υπό καταρρακτώδη βροχή να ανοίξουν τον δρόμο, απομακρύνοντας βράχια με τα χέρια.

Την ίδια στιγμή, όγκος νερού κατεβαίνει από τα πλάγια, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες και βάζοντας τους ίδιος σε κίνδυνο.

Δείτε το βίντεο

{https://www.tiktok.com/@diamantak13/video/7690247155839274262}