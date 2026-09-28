Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας δεν επιτρέπονται δραστηριότητες που προκαλούν έντονο θόρυβο, όπως θορυβώδεις εργασίες, δυνατή μουσική, φωνασκίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις

Αλλάζουν από την 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας, καθώς ξεκινάει η χειμερινή περίοδος, η οποία διαρκεί έως και τις 31 Μαρτίου 2027.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 3/1196, κατά τη χειμερινή περίοδο οι ώρες κοινής ησυχίας διαμορφώνονται ως εξής:

15:30-17:30 το μεσημέρι

22:00 έως 07:30 το βράδυ

Η θερινή περίοδος ισχύει από 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου, με ώρες κοινής ησυχίας από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.

Τι απαγορεύεται

Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας δεν επιτρέπονται δραστηριότητες που προκαλούν έντονο θόρυβο, όπως θορυβώδεις εργασίες, δυνατή μουσική, φωνασκίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις. Περιορισμοί ισχύουν επίσης για θορύβους σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους.

Ποιες είναι οι ποινές

Η παραβίαση των διατάξεων για την κοινή ησυχία αποτελεί ποινικό αδίκημα. Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 4637/2019, οι σχετικές παραβάσεις τιμωρούνται με φυλάκιση έως πέντε μήνες ή χρηματική ποινή έως 150 ημερήσιες μονάδες (150 έως 15.000 ευρώ). Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να επέμβει άμεσα κατόπιν κλήσης από πολίτη και να συλλάβει τον παραβάτη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

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Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να επιβληθεί και ποινή φυλάκισης έως 5 μήνες.

Η ρύθμιση έχει ως στόχο να επιτρέπει την άμεση αστυνομική αντιμετώπιση περιστατικών διατάραξης της κοινής ησυχίας. Μάλιστα, η ΕΛ.ΑΣ. εξακολουθεί να πραγματοποιεί ελέγχους και συλλήψεις για σχετικές παραβάσεις.

Οι πολίτες καλούνται, επομένως, να τηρούν το χειμερινό ωράριο από την 1η Οκτωβρίου, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά και οι προβλεπόμενες κυρώσεις.