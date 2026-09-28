Η Ζιζέλ Πελικό έγινε σύμβολο δύναμης σε όλον τον κόσμο, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο πρώην σύζυγός της τη νάρκωνε, τη βίασε ο ίδιος και δεκάδες άλλοι άνδρες, εν αγνοία της για πάνω από μία δεκαετία.

Η οργάνωση, που ίδρυσε η κόρη της Ζιζέλ Πελικό, με αφορμή τα όσα έζησε η μητέρα της από τον πατέρα της, ξεκίνησε την προβολή καμπάνιας ευαισθητοποίησης κατά της ακούσιας χορήγησης ναρκωτικών σε άτομα με σκοπό τη σεξουαλική επίθεση και τον βιασμό.

Η Ζιζέλ Πελικό έγινε σύμβολο δύναμης πρώτα στη Γαλλία και στη συνέχεια σε όλον τον κόσμο, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο πρώην σύζυγός της τη νάρκωνε, τη βίασε ο ίδιος και δεκάδες άλλοι άνδρες, εν αγνοία της για πάνω από μία δεκαετία.

Η καμπάνια ευαισθητοποίησης, του ιδρύματος «M’endors pas», δημιουργήθηκε από την κόρη της Ζιζέλ Πελικό, Caroline Darian.

Στο βίντεο της καμπάνιας, ρωτούν αρκετούς ανθρώπους να «περιγράψουν τι συνέβη» με τον πατριό, τον σύντροφο ή τον συνεργάτη τους. Όλοι φαίνεται να είναι σαστισμένοι, ανήμποροι να απαντήσουν. Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη που λέει: «Υπάρχουν εγκλήματα που δεν μπορεί κάποιος να τα εξιστορήσει, επειδή δεν μπορεί να τα θυμηθεί».

Στο βίντεο σημειώνεται πως στο 75% των περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, ο δράστης είναι συγγενής ή φίλος. Στην τελευταία σκηνή του βίντεο, η Ζιζέλ Πελικό, απευθύνει ένα μήνυμα, προτρέποντας όσες και όσους πιστεύουν ότι ενδέχεται να έχουν πέσει θύματα να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Αριστείας για τις Επιθέσεις με Χρήση Ουσιών (CRAFS).

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Η ακούσια χορήγηση ναρκωτικών δεν ήταν πολύ γνωστή στην Γαλλία μέχρι το 2023. Τότε η βουλεύτρια Sandrine Josso υπέβαλε μήνυση κατά του γερουσιαστή Joël Guerriau, τον οποίο κατηγόρησε ότι τη νάρκωσε με πρόθεση να τις επιτεθεί σεξουαλικά. Εκείνος κρίθηκε ένοχος και εξέτισε ποινή τεσσάρων ετών.

Έναν χρόνο μετά αποκαλύφθηκε η υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, που έφερε το θέμα σε δημόσια συζήτηση.

Ο πρώην σύζυγός της, εκτίει ποινή 20 ετών από τον Δεκέμβριο του 2024, μετά από δημόσια δίκη, για την οποία εκείνη επέμεινε και η οποία προσέλκυσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

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«Η μάχη είναι της Caroline, είναι δική μου αλλά πάνω από όλα τώρα είναι όλης της κοινωνίας. Οι αρχές θα πρέπει να αναλάβουν το ζήτημα, που αποτελεί πραγματική μάστιγα η οποία πλήττει τους πάντες», δήλωσε τη Δευτέρα ο Πελικό στον δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, με την ευκαιρία της έναρξης της εκστρατείας. Η εκστρατεία προβάλλεται στην τηλεόραση, στον Τύπο, στα social media και σε διαφημιστικές πινακίδες έως τις 18 Οκτωβρίου. Η ίδια δήλωσε πως είναι πολύ περήφανη για την κόρη της και «βαθύτατα ευγνώμων για όλα όσα έχει κάνει».

«Όταν ξεκινάς μια εκστρατεία τέτοιας κλίμακας, το γεγονός ότι έχεις τη στήριξη της μητέρας σου αποτελεί ένα εξαιρετικά ισχυρό μήνυμα», δήλωσε η κόρη της Ζιζέλ Πελικό. Και εκείνη έχει υποβάλλει καταγγελία κατά του πατέρα τηςκατηγορώντας τον για σεξουαλική κακοποίηση.

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Στόχος της εκστρατείας είναι να περάσει το μήνυμα ότι «αν έχεις αμφιβολίες, οφείλεις να το διερευνήσεις. Το ότι δεν θυμάσαι κάτι, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ίχνη». Η εκστρατεία έχει την υποστήριξης της υπουργού Ισότητας των Φύλων, η οποία χαρακτήρισε τη χημική υποβολή σε κατάσταση ανικανότητας ως «ύπουλη μορφή βίας».

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Με πληροφορίες του AFP/ Guardian