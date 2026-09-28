Ο Αντετοκούνμπο δεν... συμπαθεί καθόλου τα ιγκουάνα, αλλά δεν μπορεί να τα εξοντώσει.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκινά το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στο NBA. Με τους Μαϊάμι Χιτ. Στόχος του είναι να κατακτήσει το πρωτάθλημα και πιστεύει πως είναι αν όχι ο κορυφαίος, ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Ένα πράγμα «χαλάει» την εικόνα: τα ιγκουάνα που τον «επισκέπτονται».

Πριν από λίγες ημέρες, ο «Greek Freak» ανάρτησε στα social media βίντεο από την εμφάνιση ιγκουάνα στην πισίνα του σπιτιού του. Τον είχαν προειδοποιήσει ότι θα συνέβαινε αυτό. Βέβαια, αυτό δεν έκανε καμιά διαφορά για τον 32χρονο, αφού τα ιγκουάνα τον τρομάζουν σε τέτοιο βαθμό, που σκέφτεται να εγκαταλείψει την έπαυλη των 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων και να μετακομίσει με την οικογένειά του σε διαμέρισμα.

«Αν συνεχίσουν να έρχονται, πιθανότατα θα μετακομίσω, ίσως πάρω ένα διαμέρισμα… δεν θα υπάρχει πισίνα, γρασίδι», είπε στη media day των Μαϊάμι Χιτ, όταν τον ρώτησαν για τους «εισβολείς». «Όταν ήρθα, τον Ιούλιο, κάποιος μου είπε ότι είναι χαριτωμένα. Όχι, δεν είναι χαριτωμένα, είναι τρομακτικά. Απλά δεν μου αρέσουν, αλλά θα τα συνηθίσω… ελπίζω», συμπλήρωσε.

Κάποιος από τους δημοσιογράφους τον ενημέρωσε ότι είναι νόμιμο στο Μαϊάμι να σκοτώσει ιγκουάνα. «Να τα πυροβολήσω; Δεν μπορώ να το κάνω αυτό!», απάντησε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο;

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε εάν θεωρεί ότι είναι ακόμα ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. «Ναι, το πραγματικά το πιστεύω. Αν όχι ο καλύτερος, είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο», αποκρίθηκε ο δύο φορές MVP του NBA που οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021.

«Όταν είμαι στα καλύτερά μου, όταν είμαι συγκεντρωμένος, το σώμα μου είναι καλά, πραγματικά πιστεύω ότι μπορώ να κυριαρχήσω στο παιχνίδι, μπορώ να έχω αντίκτυπο τόσο στην επίθεση, όσο και στην άμυνα. Πιστεύω ότι το έχω δείξει με την πάροδο των ετών», συμπλήρωσε και σημείωσε ότι ακόμα και την περσινή χρονιά- «πιθανότατα από τις δυσκολότερες για μένα»- ήταν σε θέση αν επηρεάσει το παιχνίδι κατά κάποιο τρόπο.

Όταν είσαι ανάμεσα στους κορυφαίους, «ο καλύτερος παίκτης είναι εκείνος που μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι, να βοηθήσει την ομάδα του να προχωρήσει στα play off και να κερδίσει το πρωτάθλημα», πρόσθεσε.

Στόχος το πρωτάθλημα

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκαθάρισε ότι στόχος του είναι το πρωτάθλημα και πως θα δουλέψει σκληρά. «Ξέρω ότι τα πάω πολύ καλά όταν νιώθω άβολα. Όλα καινούργια για εμένα. Προσπαθώ να μάθω. Προσπαθώ να μάθω τα συστήματα στην άμυνα και στην επίθεση. Προσπαθώ να εγκλιματιστώ στα αποδυτήρια με νέα πρόσωπα. Προσπαθώ να είμαι σε θέση να παίξω με παίκτες με τους οποίους δεν έχω ξαναπαίξει. Όλα όλα καινούργια για μένα, είναι συναρπαστικό», δήλωσε.

«Ξέρω ότι θα δουλέψω. Είτε πετύχω, είτε αποτύχω, αυτό θα το κάνω δουλεύοντας. Και ο στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος», τόνισε.

{https://www.youtube.com/watch?v=rzJY76SmjBo}