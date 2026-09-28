Έντονο πολιτικό και συμβολικό παρασκήνιο στον αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ Ιρλανδίας και Ισραήλ στο πλαίσιο του UEFA Nations League.

Οι Ιρλανδοί διεθνείς αρνήθηκαν να ανταλλάξουν χειραψίες με την ισραηλινή αποστολή, έσκυψαν το κεφάλι κατά την ανάκρουση του ισραηλινού εθνικού ύμνου και έφεραν μαύρα περιβραχιόνια ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα θύματα στη Γάζα, πριν επικρατήσουν στον αγωνιστικό χώρο με σκορ 3-0.

Η αποστολή του Ισραήλ εξήγησε νωρίτερα την ίδια ημέρα ότι η ιρλανδική ομάδα είχε ενημερώσει τις αρχές της UEFA ότι τα μέλη της δεν θα έδιναν τα χέρια με τους ισραηλινούς αντιπάλους τους, κάτι που η UEFA αποδέχθηκε.

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Ο αρχηγός της Ιρλανδίας, Ντάρα Ο’Σέι, πλησίασε στο κέντρο του γηπέδου για τη συνομιλία πριν από τον αγώνα με τα χέρια του σφιχτά δεμένα πίσω από την πλάτη. Ο Ο’Σέι έδωσε το χέρι στον διαιτητή και τους βοηθούς του, αλλά δεν έκανε καμία προσπάθεια να χαιρετήσει τον αρχηγό του Ισραήλ, Μανόρ Σόλομον.

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Οι ιρλανδοί παίκτες φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια, όπως είχαν υποσχεθεί, σε αυτό που η αποστολή τους χαρακτήρισε ως ένδειξη σεβασμού για «όλες τις ζωές που χάθηκαν» στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα.

Ο αγώνας, στον οποίο το Ισραήλ ήταν τυπικά γηπεδούχος, ήταν αμφίβολος νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μέχρι που οι παίκτες της Ιρλανδίας ψήφισαν συντριπτικά υπέρ της διεξαγωγής του, παρά τις πιέσεις από την πατρίδα τους για μποϊκοτάζ.

Μόνο ένας παίκτης, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας Γκάβιν Μπαζούνου, αποσύρθηκε, δηλώνοντας ότι «θα ήταν λάθος να συμμετάσχει» είτε σε αυτόν τον αγώνα είτε στη ρεβάνς στη Σερβία στις 4 Οκτωβρίου, «με βάση καθαρά την προσωπική μου πεποίθηση ότι η δολοφονία αθώων ανθρώπων είναι λάθος».

Η ιρλανδική ομοσπονδία δεν έκλεισε εισιτήρια για την παρουσία φιλάθλων, ενώ ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTÉ δεν είχε πάνελ στο στούντιο, ούτε ανάλυση, και δεν πούλησε διαφημίσεις γύρω από την κάλυψή του.

Ο αγώνας εξελίχθηκε σε μια υποτονική ατμόσφαιρα, ενώ στο γήπεδο βρίσκονταν μερικές εκατοντάδες ισραηλινοί υποστηρικτές και ελάχιστοι ιρλανδοί φίλαθλοι.

Ο ιρλανδός επιθετικός Τρόι Πάροτ άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό, με τον Άνταμ Ίντα να σκοράρει δύο λεπτά αργότερα και τον Τζακ Μόιλαν να προσθέτει ένα τρίτο γκολ στο 25ο λεπτό. Η Ιρλανδία χρειάστηκε τον τερματοφύλακα Κουίβιν Κέλεχερ στα καλύτερά του για να σταματήσει το Ισραήλ μετά την ανάπαυλα, ενώ τα πνεύματα οξύνθηκαν γύρω στο 60ό λεπτό μετά από σύγκρουση μεταξύ των Ίντα και Ραζ Σλόμο.

{https://x.com/OnlinePalEng/status/2104513610152046813}

Με το τελικό σφύριγμα, οι ιρλανδοί παίκτες αρνηθήκαν εκ νέου να ανταλλάξουν χειραψίες.