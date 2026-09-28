Η Πλεύση Ελευθερίας συμμετέχει δυναμικά στο Φεστιβάλ Ρεματιάς με την εκδήλωση «Συναυλίες Ελευθερίας-Νερό-Ειρήνη- Δικαιοσύνη-Παλαιστίνη».

Η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να μιλά και να τραγουδά για τα σημαντικά! Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ημέρα της Δικαιοσύνης, το Φεστιβάλ Ελευθερίας ξαναζωντανεύει στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι! Με μια δυναμική εκδήλωση και δράση, με τίτλο «Συναυλίες Ελευθερίας-Νερό-Ειρήνη- Δικαιοσύνη-Παλαιστίνη», η Πλεύση Ελευθερίας και η Ζωή Κωνσταντοπούλου καλούν τον κόσμο στο αγαπημένο θέατρο Ρεματιάς, όπου θα τραγουδήσουν η Τζώρτζια Κεφαλά με τους ΜΠΛΕ και θα παρουσιάσει την ανανεωμένη μουσική σατιρική παράσταση ΑΙ Σιχτίρ ο ψηφιακός δημιουργός Jo Di με την Χριστίνα Κουλάκου 8μελή μπάντα μουσικών, που θα δώσουν μελωδία στα πιο καυστικά τραγούδια! Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη έναρξη του Φεστιβάλ Ελευθερίας το καλοκαίρι στη Δραπετσώνα, η Ζωή και η Πλεύση Ελευθερίας ανεβάζουν τον πήχυ, με μια Εκδήλωση- Συναυλία για όλα εκείνα που καίνε τον κόσμο, τους πολίτες, τη νέα γενιά!

Για όλα εκείνα που αφαιρούνται και γίνονται απαγορευμένα: το νερό, η ειρήνη, η δικαιοσύνη, η Παλαιστίνη, σε μια εποχή που λίγο-λίγο απαγορεύονται ή λογοκρίνονται και οι συναυλίες! Η δράση θα ξεκινήσει στις 8.30μμ, με ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που θα δώσει τη σκυτάλη στην Τζώρτζια και τους ΜΠΛΕ, με την εκδήλωση να κλείνει με τα καυστικά- σατιρικά τραγούδια του Jo Di, και της μουσικής παράστασης ΑΙ ΣΙΧΤΙΡ, που θα ερμηνεύσει η Χριστίνα Κουλάκου μαζί με οκταμελή μπάντα.

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Η 3η Οκτωβρίου, ημέρα της Δικαιοσύνης, είναι μια ημέρα με ιδιαίτερη σημασία για την Πλεύση Ελευθερίας, καθώς συμπληρώνονται 10 χρόνια από τότε που ξεκίνησε τη δράση της η «Δικαιοσύνη για Όλους», η νομική και κινηματική πρωτοβουλία της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με μια ιστορική εκδήλωση στη Δεξαμενή, και με αναφορά-και τότε- στο δικαίωμα στο Νερό (η Δεξαμενή ανήκει στον Πολιτιστικό Σύλλογο Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ), αλλά και σε μεγάλες υποθέσεις στις οποίες η Δικαιοσύνη για Όλους πραγματοποίησε δράσεις (Διεκδίκηση Γερμανικών Οφειλών, Σκάνδαλο Siemens, Χρέος), που στη συνέχεια και μέχρι σήμερα εμπλουτίζονται (κατά των Πλειστηριασμών και των Funds, για την εξάλειψη της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών,για την ισότητα) 10 χρόνια μετά, η δράση συνεχίζεται στο Θέατρο Ρεματιάς.