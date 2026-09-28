«Ο γιατρός μας είπε μετά το θάνατο Μαζωνάκη πως είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι», κατέθεσε στον ανακριτή 61χρονη νοσηλεύτρια που αρχικά είχε δώσει άλλη εκδοχή των γεγονότων.

Παίρνοντας πίσω όσα είχε πει προανακριτικά στους αστυνομικούς, η 61χρονη νοσηλεύτρια παραδέχθηκε στον ανακριτή πως, όταν πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, η ίδια ήταν στο ιατρείο καθώς δεν είχε φύγει μέχρι εκείνη τη στιγμή.

«Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»

Παρότι αρχικά η 61χρονη νοσηλεύτρια η οποία δούλευε part time στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, είχε υποστηρίξει πως αποχώρησε γιατί σχόλασε στις 16:15 και ενημερώθηκε για τον θάνατο του τραγουδιστή από το διαδίκτυο, καταθέτοντας σήμερα στον 32ο τακτικό ανακριτή, ενθυμούμενη προφανώς…καλύτερα, ανέφερε πως ήταν και εκείνη εκεί. Υποστήριξε δε πως επικράτησε πανικός εκείνη την ώρα με την Ιωάννα Γάκα να φωνάζει τις νοσηλεύτριες να πάνε όλες στο ιατρείο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

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Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι στη συνέχεια, δεν μίλησε ποτέ με την γιατρό για την οποία τόνισε ότι δεν δεχόταν κριτική ενώ για τον 58χρονο υποστήριξε πως απευθύνθηκε σε όλες τις εργαζόμενες, λέγοντας: «Eίμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Εν αναμονή ωστόσο και των αποτελεσμάτων από τις τοξικολογικές εξετάσεις, ο ανακριτής θα συνεχίσει την εξέταση μαρτύρων, αναζητώντας την αλήθεια πίσω από τις αντιφάσεις και τις αντικρουόμενες καταθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως οι εργαζόμενες στο ιατρείο της Καρνεάδου εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη καθώς, όπως τονίζουν, μετά την προφυλάκιση των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι συμβάσεις τους είναι πλέον στον «αέρα».

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