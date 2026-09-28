Με ανακοίνωσή της η ιρανική πρεσβεία επιφυλάσσεται να κινηθεί νομικά για τις «κακεντρέχειες» που συνδέουν τη χώρα με τις συλλήψεις στη Βρετανία.

Το Ιράν απέρριψε τις εικασίες ότι σχετίζεται με τις πέντε συλλήψεις στην αμερικανική αεροπορική βάση του Fairford στη Βρετανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιρανικής Πρεσβείας στο Λονδίνο.

«Η πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Λονδίνο απορρίπτει κατηγορηματικά και επικρίνει έντονα τις πρόσφατα αβάσιμες και κακεντρεχείς εικασίες που δημοσίευσαν ορισμένοι Βρετανοί πολίτες και Μέσα σε μια απόπειρα να συνδέσουν το Ιράν με τις πέντε συλλήψεις κοντά στη βάση της RAF Fairford.

»Η κυκλοφορία και διάδοση τέτοιων εσφαλμένων εικασιών, ειδικά στον απόηχο των εγκληματικών ενεργειών που έχουν διαπράξει οι ΗΠΑ και το ισραηλινό καθεστώς κατά των Ιρανών πολιτών, δεν εξυπηρετεί τίποτα περισσότερο παρά την πυροδότηση της προπαγάνδας υπέρ της ιρανοφοβίας στη Βρετανία.

»Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλες τις απαραίτητες νομικές κινήσεις, αν χρειαστεί, για να διασφαλίσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας και των πολιτών της σε απάντηση των παραπλανητικών και επιζήμιων αφηγημάτων των Μέσων».

{https://x.com/Iran_in_UK/status/2104547355978506316}