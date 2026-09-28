«Αποτρέψαμε, δηλαδή, κάποιοι να "φορτώσουν" στους πολίτες κι άλλο πληθωρισμό και ενεργειακή ακρίβεια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κικίλιας.

Στις παρεμβάσεις για τα ναυτιλιακά καύσιμα και τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, στο έργο του Λιμενικού Σώματος και στη διαχείριση του μεταναστευτικού αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας , σε συνέντευξή του στη Real News και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Γκάτσιο. Παράλληλα, τοποθετήθηκε για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στην ακρίβεια, την πορεία της Νέας Δημοκρατίας προς τις εκλογές και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Συγκρατήσαμε τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων»

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις των διεθνών αναταράξεων στην καθημερινότητα των πολιτών, ο κ. Κικίλιας ανέδειξε τη σημασία των αποφάσεων για τα ναυτιλιακά καύσιμα. Όπως τόνισε «η κοινωνία και ειδικά οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας δοκιμάζονται σε μια εποχή πληθωριστικών πιέσεων, ακριβής ενέργειας και τιμών των τροφίμων. Τις δυσκολίες αυτές βιώνει δυστυχώς όλος ο πλανήτης εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, του πολέμου στο Ιράν με αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, των διεθνών αναταράξεων, Μ. Ανατολή κ.α. Οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησαν να στηρίξουν τους Έλληνες σε κάθε κρίση με στοχευμένα μέτρα και παρεμβάσεις. Καθώς θα μπαίνουμε σε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, θα μελετούμε τα μέτρα ανάλογα με τις συνθήκες που θα αλλάζουν, στηρίζοντας τον κόσμο. Σε αυτή την πολύ κρίσιμη συγκυρία δικαιώνεται πλήρως η στάση του Υπουργείου Ναυτιλίας και της κυβέρνησης στο θέμα των ναυτιλιακών καυσίμων, που απέτρεψε δισεκατομμύρια φόρους από το 2027-2035, το κόστος των οποίων θα μετακυλιόταν στην πραγματική οικονομία. Αποτρέψαμε, δηλαδή, κάποιοι να "φορτώσουν" στους πολίτες κι άλλο πληθωρισμό και ενεργειακή ακρίβεια ».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός αναφέρθηκε στη στήριξη των νοικοκυριών και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, σημειώνοντας πως «μέχρι σήμερα αντιμετωπίσαμε επιτυχημένα πρωτόγνωρες κρίσεις τεραστίων διαστάσεων, όπως η πανδημία, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας, τους οποίους προστατέψαμε οργανωμένα, με επαγγελματισμό και σχέδιο. Αδιαμφισβήτητα το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής είναι η ακρίβεια στην καθημερινότητα του πολίτη, της κάθε οικογένειας. Θα αξιοποιηθούν όλες οι δημοσιονομικές δυνατότητες και θα ληφθούν όλα τα ανάλογα μέτρα για να στηρίξουμε την οικογένεια για όσο διαρκέσει και αυτή η κρίση. Οι Έλληνες καταλαβαίνουν τις τεράστιες προσπάθειες που γίνονται και θα το αναγνωρίσουν όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών. Η κριτική και οι προτάσεις των "λεφτόδεντρων" του ΠΑΣΟΚ και των ψεύτικων υποσχέσεων της ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα δεν αποδίδουν πολιτικά. Η πολιτική, κ. Γκάτσιε, μετά από 52 χρόνια σύγχρονης μεταπολίτευσης δεν κρίνεται με λόγια αλλά με έργα. Το ότι καταφέραμε μέσα σε όλη αυτή τη δίνη τα τελευταία δύο χρόνια που είμαι υπουργός Ναυτιλίας να συγκρατήσουμε τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και να στηρίξουμε έτσι τις πλατιές λαϊκές μάζες είναι η πιο τρανή απόδειξη των αποτελεσμάτων των πολιτικών μας».

Αυξημένη η επιβατική κίνηση στα λιμάνια

Στον απολογισμό της θερινής περιόδου, ο κ. Κικίλιας παρέθεσε τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης, συνδέοντάς τα με την οικονομική δραστηριότητα στα νησιά: «Φέτος το καλοκαίρι είχαμε μεγάλη κίνηση στα λιμάνια μας με τη θερινή σεζόν για την ακτοπλοΐα να κλείνει με θετικό πρόσημο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των νησιωτικών μας προορισμών και την αντοχή του ακτοπλοϊκού δικτύου. Ειδικότερα, στα λιμάνια της Αττικής καταγράφηκε συνολική επιβατική κίνηση 3.193.602 επιβατών, παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ειδικά η Ραφήνα κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 22%, φτάνοντας τους 630.864 επιβάτες. Τα νησιά μας αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας. Όσο επεκτείνεται η τουριστική περίοδος, τόσο περισσότερο δουλεύουν οι τοπικές οικονομίες: τα καταλύματα, η εστίαση, το εμπόριο, οι μεταφορές, οι προμηθευτές, οι μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις».

Πάνω από 2.000 έλεγχοι στα πλοία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ασφάλεια των μετακινήσεων και στο έργο του Λιμενικού Σώματος. «Γι' αυτό έχει σημασία να εξασφαλίζουμε σταθερές και αξιόπιστες ακτοπλοϊκές συνδέσεις και, πάνω απ' όλα, ασφαλείς μετακινήσεις. Ειδικά σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, εντατικοποιήσαμε τους ελέγχους στα πλοία, με περισσότερους από 2.000 ελέγχους μέσα στη θερινή περίοδο, αυξημένους κατά 25% σε σύγκριση με πέρυσι. Το Λιμενικό Σώμα έφερε εις πέρας με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα καθήκοντος την αποστολή του και θέλω ακόμη μία φορά να συγχαρώ τους άνδρες και τις γυναίκες του Σώματος. Ο τομέας των υπηρεσιών, με αιχμές τη ναυτιλία, τον τουρισμό και το real estate, αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας και φέρνουν έσοδα στη πραγματική οικονομία και στους συμπολίτες μας. Είμαστε περήφανοι που υπηρετούμε αυτή την προσπάθεια», όπως σημείωσε.

Μείωση 58% στις ροές από τα τουρκικά παράλια

Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, ο Υπουργός παρουσίασε την εικόνα της επιχειρησιακής συνεργασίας με την Τουρκία, τονίζοντας ότι «οι ροές από τα τουρκικά παράλια έχουν μειωθεί σημαντικά (58% συγκριτικά με το 2025). Επομένως, με αυτά τα μετρήσιμα αποτελέσματα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια καλή επιχειρησιακή συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή και ανοιχτούς διαύλους». Ως προς την επιχειρησιακή ετοιμότητα, ο κ. Κικίλιας έκανε σαφές ότι «από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Η Ελλάδα έχει ζήσει στο παρελθόν την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και οφείλει να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. Οι λιμενικοί μας είναι επαγγελματίες, έχουν κανόνες εμπλοκής και συγκεκριμένες αρμοδιότητες και κάνουν το πατριωτικό τους καθήκον».

Απαντώντας για τις δημοσκοπήσεις και τις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, ο Βασίλης Κικίλιας επανέλαβε ότι «η παράταξή μας είναι πρώτη, έχει διαφορά από τους υπόλοιπους, θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Ο πρωθυπουργός δεν έκανε τις θεσμικές παρεμβάσεις και τις ανακοινώσεις του στη ΔΕΘ για να αλλάξει η εικόνα των δημοσκοπήσεων. Τις έκανε ώστε σταδιακά να επιστρέψει το όφελος της ανάπτυξης στην κοινωνία. Αυτό είναι ευθύνη όλων μας σε καθημερινό επίπεδο, προκειμένου με τις πολιτικές που εφαρμόζουμε το όφελος να φτάσει στους πολίτες. Απαιτείται ακόμα πολλή σκληρή δουλειά, πολλή προσπάθεια, καθημερινή μάχη, λιγότερα λόγια και ενσυναίσθηση ως προς τις ανάγκες των συνανθρώπων μας».

Στην ερώτηση για τα διλήμματα της εθνικής κάλπης, ο κ. Κικίλιας απάντησε πως «δεν πιστεύω στα πολιτικά διλήμματα. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να εκφράσει έμπρακτα τον κοινωνικό και πατριωτικό της χαρακτήρα. Σταθερότητα, ασφάλεια, αξιοπρεπής εργασία, ευκαιρίες για όλους, ρεαλιστικές δεσμεύσεις, διόρθωση των λαθών μας και ένα σχέδιο για το μέλλον, που να δίνει τη δυνατότητα σε όλους να έχουν μια καλύτερη ζωή. Η πατρίδα, η Ελλάδα, πάνω από την παράταξη και το κόμμα. Το εμείς πάνω από το εγώ. Ξέρετε, εδώ στο Ναυτιλίας αλλά και σε προηγούμενα πόστα που ήμουν, έχουμε και έχω το εθνόσημο στην καρδιά μας».

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Υπουργός υπογράμμισε: «Σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα "ήρεμα νερά", πρέπει να υπάρχει διάλογος με τη γείτονα χώρα και, όπου μπορούμε, συνεργασία. Αυτό όμως δεν σημαίνει, σε καμία περίπτωση, ότι κάνουμε έστω και μισό βήμα πίσω στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα οποία προασπίζουν στο ακέραιο το Πολεμικό Ναυτικό και οι Ένοπλες Δυνάμεις μας. Η υπεράσπιση των θαλάσσιων συνόρων μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στην υφαλοκρηπίδα και στην ΑΟΖ είναι αδιαπραγμάτευτη».

Η αναφορά στον Αντώνη Σαμαρά

Τέλος, ερωτηθείς για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Κικίλιας ανέφερε πως «ο Αντώνης Σαμαράς έχει διατελέσει πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξής μας. Τιμώ και σέβομαι την προσφορά του, ανακοινώσεις δεν υπάρχουν, άρα δεν προεξοφλώ τις αποφάσεις του. Έχω επανειλημμένως εξηγήσει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα της άνοιξης του 2027 εξαρτάται από την παράταξη μας, τη Νέα Δημοκρατία, από τη σχέση μας με τους πολίτες, τη σκληρή δουλειά και το πώς απαντούμε στα προβλήματα και στις ανησυχίες τους για το μέλλον τους, το μέλλον των παιδιών τους και το μέλλον της πατρίδας. Άρα, είναι στα δικά μας χέρια η διαμόρφωση των πολιτικών συνθηκών, η ταύτισή μας με τη μεσαία τάξη, τα λαϊκά στρώματα και τους πολλούς. 52 χρόνια μετά, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ αυτό που έλεγε η ιδρυτική μας διακήρυξη: "Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική παράταξη που ταυτίζει το Έθνος με τον Λαό, την Πατρίδα με τους Ανθρώπους της"».