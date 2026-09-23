Αύξηση στη ζήτηση καυσόξυλων φέρνει η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τα νοικοκυριά σε Αττική και Δυτική Μακεδονία να ξεκινούν από νωρίς την έρευνα αγοράς για τον χειμώνα.

Εν μέσω εκρηκτικής αύξησης των τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, το φθινοπωρινό σκηνικό του καιρού ωθεί τους καταναλωτές να αναζητήσουν τις καλύτερες τιμές για καυσόξυλα.

Στην Αττική, οι παραγγελίες κινούνται ήδη σε υψηλότερα επίπεδα από πέρυσι.

Όπως σημειώνει ο έμπορος καυσόξυλων Γιώργος Πασχαλίδης, οι τιμές κυμαίνονται από 120 έως 170 ευρώ το κυβικό, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 150 ευρώ. Για ένα σπίτι με ενεργειακό τζάκι, οι ανάγκες της σεζόν υπολογίζονται σε 4 με 5 κυβικά (περίπου 500 ευρώ), ενώ η δρυς παραμένει από τις δημοφιλέστερες επιλογές λόγω διάρκειας καύσης.

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Άναψαν οι λέβητες στη Δυτική Μακεδονία

Στην Καστοριά, όπου ο υδράργυρος έπεσε ήδη στους 10°C, οι ξυλόσομπες και οι λέβητες άναψαν ήδη. Παρότι οι ντόπιοι συνηθίζουν να προμηθεύονται ξύλα από την περασμένη άνοιξη, φέτος οι παραγγελίες μετατέθηκαν για τα τέλη Αυγούστου λόγω οικονομικής στενότητας.

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Σύμφωνα με τον έμπορο ξυλείας Δημήτρη Τσουλούφια, μάλιστα, η ζήτηση αυξήθηκε κατακόρυφα τις τελευταίες ημέρες.

Οι τιμές στην περιοχή διαμορφώνονται στα 150-160 ευρώ τον τόνο - αυξημένες κατά 10 ευρώ σε σχέση με πέρυσι - με την επάρκεια να παραμένει εξασφαλισμένη, παρά την έκδηλη αγωνία των κατοίκων για τη διάρκεια του χειμώνα.