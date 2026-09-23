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Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις 200 προσλήψεις στον δήμο Πειραιά, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα για την Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΔΕ και ΥΕ), δηλαδή σε απόφοιτους λυκείου και γυμνασίου, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας διάρκειας 8 μηνών (ΑΣΕΠ ΣΟΧ).

Οι θέσεις εργασίας

ΔΕ Οδηγών - 20 θέσεις

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων - 180 θέσεις

Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ., 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Γραμματικοπούλου Ευαγγελίας (τηλ. επικ.: 213-2022256). (τηλέφωνα επικοινωνίας Τμήματος Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. 2132022556, 2132022250 και 2132022267)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026.