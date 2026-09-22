Με βάση τα σημερινά δεδομένα, το πιθανότερο βασικό σενάριο για το ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο κατά την έναρξη της συγκομιδής είναι μια τιμή περίπου 3,80 έως 4,20 ευρώ το κιλό.

Με μια καλή παραγωγή, μπαίνει το ελαιόλαδο στη νέα ελαιοκομική περίοδο, με τις ποσότητες να αναμένονται επαρκείς για να καλύψουν τη ζήτηση και να συγκρατήσουν τις τιμές στην αγορά. Την ίδια στιγμή οι παραγωγοί βλέπουν το εισόδημά τους να πιέζεται, ενώ τα κόστη παραμένουν υψηλά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την επερχόμενη περίοδο, η οποία ουσιαστικά θα αρχίσει να αποτυπώνεται από τον Οκτώβριο και κυρίως το Νοέμβριο, κάνουν λόγο για παραγωγή στη λεκάνη της Μεσογείου της τάξης των 3 εκατ. τόνων έως 3,2 εκατ. τόνων.

Οι σημερινές τιμές παραγωγού κινούνται περίπου στα 4 ευρώ το κιλό.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, το πιθανότερο βασικό σενάριο για το ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο κατά την έναρξη της συγκομιδής είναι μια τιμή περίπου 3,80 έως 4,20 ευρώ το κιλό, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με περιοχή, ποιότητα, οξύτητα και ποσότητα.

Ένα ευρύτερο εύρος 3,60-4,40 ευρώ/κιλό θεωρείται σήμερα πιθανό, μέχρι να υπάρξουν τα πρώτα ασφαλή στοιχεία από τα ελαιοτριβεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Άρα, με τα σημερινά δεδομένα, το βασικό σενάριο για τη φετινή σοδειά μεταφράζεται χονδρικά σε 3,50 έως 3,85 ευρώ ανά λίτρο σε επίπεδο παραγωγού, πριν φυσικά προστεθούν τυποποίηση, συσκευασία, μεταφορικά, εμπορικά περιθώρια και ΦΠΑ μέχρι το προϊόν να φτάσει στο ράφι.

Το τοπίο θα γίνει πολύ πιο καθαρό μέσα στον Οκτώβριο. Σε κάθε περίπτωση η τιμή που πληρώνει τελικά ο καταναλωτής είναι εντελώς διαφορετική από την τιμή παραγωγού. Για παράδειγμα αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ μια μέση τιμή για το λίτρο (επώνυμο ελαιόλαδο προηγούμενης σοδειάς) η τιμή είναι πέριξ των 7 ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα η τιμή του τενεκέ σήμερα εκτιμάται ότι θα κυμανθεί χαμηλότερα από την περασμένη χρονιά.