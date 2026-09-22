Το «Χαμογέλα και πάλι!» κέρδισε την πρωτιά και σε επιμέρους ηλικιακές ομάδες.

Δυναμική είσοδο στο καθημερινό πρόγραμμα του MEGA έκανε το «Χαμογέλα και πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Με τον πρωινό ανταγωνισμό να βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, η εκπομπή κατέκτησε την πρώτη θέση στην τηλεθέαση, σημειώνοντας 16% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στο σύνολο του κοινού, κατέγραψε 12,1%.

Πρωτιά και στο γυναικείο κοινό

Το «Χαμογέλα και πάλι!» κέρδισε την πρωτιά και σε επιμέρους ηλικιακές ομάδες, με το υψηλότερο μερίδιο να ανεβαίνει στο 18,4%, σε γυναικείο κοινό.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και η ομάδα της έδωσαν τον ρυθμό στην πρωινή, καθημερινή ζώνη του MEGA, συνδυάζοντας αρμονικά την ενημέρωση με την ψυχαγωγία, κι επιβεβαίωσαν τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουν χτίσει όλα τα χρόνια με τους τηλεθεατές.