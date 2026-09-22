Δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή του όταν ρωτήθηκε για τον Μαζωνάκη.

Για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε φανερά συγκινημένος ο Γιώργος Σαμπάνης. Ο τραγουδιστής και συνθέτης υπήρξε επί σειρά ετών φίλος και συνεργάτης του Μαζωνάκη, καθώς έχει γράψει κάποιες από τις μεγάλες του επιτυχίες του.

Ο ίδιος με δάκρυα στα μάτια μίλησε στο «Χαμογέλα και Πάλι!» για την απώλειά του: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένας κανονικός αρτίστας. Ο οποίος έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορεί να φτιάξουν έναν πλανήτη μόνο δικό του. Είχε μια σπάνια χροιά που δεν θύμιζε κανέναν άλλον. Ποτέ δεν τραγουδούσε τραγούδια που δεν ήθελε. Τώρα θα καταλάβουν το πόσο σημαντικός ήταν ρεπερτοριακά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν η πιο αυθεντική έκφραση της λαϊκής μουσικής στη χώρα».

«Θα μου λείψει η φωνή του και η παρουσία του, η φιλία του. Μου αφήνει ένα καλλιτεχνικό κενό μέσα μου. Ακόμα κι αν σκεφτώ την προσωπικότητά του και γράψω κάτι, αναρωτιέμαι ποιός θα μπορέσει να το τραγουδήσει… Ο Γιώργος έφυγε νωρίς για τους ανθρώπους, πίστευε πολύ και έκανε προσπάθεια με τον εαυτό του», πρόσθεσε ο Γιώργος Σαμπάνης.

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