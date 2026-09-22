Ξεκίνησε η βροχή στο κέντρο της Αθήνας. Από το πρωί ξεκίνησε να βρέχει κυρίως στα βόρεια προάστεια αλλά καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας θα υπάρχουν τοπικές βροχές.

Ξεκίνησε η βροχή στο κέντρο της Αθήνας με τους περισσότερους να είναι προετοιμασμένοι και να έχουν μαζί τους ομπρέλα.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους τα φαινόμενα θα είναι σχεδόν σε όλο το λεκανοπέδιο και θα διαρκέσουν μέχρι νωρίς το απόγευμα. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανάφερε πως στην Αττική σήμερα, περιμένουμε νεφώσεις με διάσπαρτες βροχές, οι οποίες θα ενταθούν και κοντά στο μεσημέρι. Δεν αποκλείεται βγουν κάποιες έντονες βροχές. Ο υδράργυρος δεν θα ξεπερνάει τους 25 βαθμούς.

Ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος είπε πως οι βροχές και οι καταιγίδες βρίσκονται πάνω από το βορειοδυτικό Αιγαίο, μεταξύ Χαλκιδικής, Σποράδων και Εύβοιας όπου και θα συνεχιστούν σήμερα. Πρόσθεσε πως σήμερα μεταξύ 12-5 θα σημειωθούν βροχές και ίσως καταιγίδες στην Αττική.

Τέλος, σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο windy, βροχές αναμένεται να πέσουν τις επόμενες ώρες στο λεκανοπέδιο ωστόσο, αναμένονται τοπικές καταιγίδες το απόγευμα στο Λαύριο και γενικά στην ανατολική Αττική.

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Νέο έκτακτο δελτίο καιρού

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Δευτέρα 21-09-26, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο για την κακοκαιρία που εκτός από καταιγίδες θα ρίξει τον υδράργυρο σημαντικά.

Κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται για σήμερα Τρίτη (22-09-2026) και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (22-09-2023)

α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) κατά διαστήματα.

β. Στη Χαλκιδική μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Αύριο Τετάρτη (23-09-2026)

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια – παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Όπως αναφέρει η Πολιτική Προστασία, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναιιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο