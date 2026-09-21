Η νέα τελωνειακή δομή συστήνεται με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, και ενοποιεί τις λειτουργίες των Τελωνείων Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Λαυρίου και Ραφήνας.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται ο οργανωτικός μετασχηματισμός των τελωνειακών υπηρεσιών της Αττικής, με το νέο Τελωνείο Ανατολικής Αττικής, με έδρα τα Σπάτα, να τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία από τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Η νέα τελωνειακή δομή συστήνεται με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, και ενοποιεί τις λειτουργίες των Τελωνείων Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Λαυρίου και Ραφήνας. Η χωρική αρμοδιότητά της θα καλύπτει το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Το Τελωνείο Ανατολικής Αττικής αναλαμβάνει το σύνολο των εμπορευματικών ροών και συναλλαγών που διαχειρίζονταν μέχρι σήμερα οι τρεις επιμέρους υπηρεσίες. Παράλληλα, ενισχύεται η τελωνειακή επιτήρηση των εγκαταστάσεων logistics στην ευρύτερη περιοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και η επιχειρησιακή παρουσία των τελωνειακών αρχών στους λιμένες Λαυρίου και Ραφήνας. Η αναδιοργάνωση έρχεται να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες που δημιουργούν η αύξηση των εμπορευματικών και επιβατικών ροών, η ταχεία ανάπτυξη των logistics και του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και οι αυξημένες απαιτήσεις που συνδέονται με το διεθνές αεροπορικό φορτίο και την τουριστική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας.

Κεντρικό στοιχείο της μεταρρύθμισης αποτελεί η συγκέντρωση και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των τελωνειακών υπηρεσιών. Ο σχεδιασμός προβλέπει κεντρικοποιημένη λειτουργία των τελωνειακών μονάδων και συνολική ψηφιοποίηση των τελωνειακών διατυπώσεων και διαδικασιών, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των συναλλαγών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου ελεγκτικού δυναμικού, καθώς και στην επιχειρησιακή αξιοποίηση του Ψηφιακού Συστήματος Παρακολούθησης Φορτηγών και Εμπορευμάτων, το οποίο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για ενίσχυση των ελέγχων και της εποπτείας των εμπορευματικών μετακινήσεων.

Με τη σύσταση του Τελωνείου Ανατολικής Αττικής ολοκληρώνεται ουσιαστικά η αναδιοργάνωση των βασικών τελωνειακών υπηρεσιών στην Αττική. Είχαν προηγηθεί η δημιουργία του 1ου και του 2ου Τελωνείου Πειραιά, καθώς και του Τελωνείου Δυτικής Αττικής. Μαζί με το ΤΕΚ Αττικής, οι νέες υπηρεσιακές δομές διαμορφώνουν τον νέο τελωνειακό χάρτη. Μέσω της νέας οργανωτικής διάρθρωσης, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να ενισχύσει τον συντονισμό και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών, να επιταχύνει τις τελωνειακές διαδικασίες και να διευκολύνει το νόμιμο εμπόριο. Ταυτόχρονα, στόχος είναι η ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς και της προστασίας των καταναλωτών, σε ένα περιβάλλον όπου οι εμπορευματικές ροές και οι διεθνείς συναλλαγές αυξάνονται και μεταβάλλονται με ταχείς ρυθμούς.