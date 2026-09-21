Επιδείνωση του καιρού θα σημειωθεί τις επόμενες ώρες. Χαρακτηριαστικά της νέας κακοκαιρίας θα είναι οι βροχές, οι καταιγίδες και η ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας.

Δεν θα λείψουν οι μπόρες και οι καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές της χώρας σήμερα. Μάλιστα τα φαινόμενα θα ενταθούν από το βράδυ καθώς ξεκινάει η αλλαγή του καιρού. Για την νέα επιδείνωση του καιρού και τις διαδοχικές κακοκαρίες που έρχονται μίλησαν οι μετεωρολόγοι Κλέαρχος Μαρουσάκης και Όλγα Παπαβγούλη.

Σύμπλεγμα καταιγίδων

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη αλλάζει ο καιρός από το απόγευμα και μετά. Η κάθοδος ψυχρών αερίων μαζών από την βόρεια Ευρώπη θα επηρεάσει τη χώρα. Πιο ισχυρά φαινόμενα θα έχουμε σε Θράκη, Χαλκιδική, Βόρειο Αιγαίο, Σποράδες, ανατολική Θεσσαλία και βόρεια Εύβοια. Το ίδιο και στη Στερεά αλλά και στην Πελοπόννησο.

Με τα τωρινά δεδομένα θα δημιουργηθεί σύμπλεγμα καταιγίδων μεταξύ Χαλκιδικής, Σποράδων και βόρειας Εύβοιας. Την Τρίτη αναμένεται να πέσουν τα πρώτα χιόνια στην κορυφή του Ολύμπου.

Μπόρες και καταιγίδες θα έχουμε και στον νομό Αττικής από το πρωί της Τρίτης έως το πρωί της Τετάρτης κατά διαστήματα.

Τέλος, από το βράδυ της Τρίτης έως και το ξημέρωμα της Τετάρτης μία δευτερεύουσα διαταραχή να «δώσει» καταιγίδες σε Αιγαίο, Χαλκαδική, ανατολική Θεσσαλία, την Στερεά, την Αττική και την ανατολική Πελοπόννησο. Μέχρι το απόγευμα θα έχουν εξασθενίσει.

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«Μεγάλη προσοχή»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, σήμερα αργά το μεσημέρι με το απόγευμα θα δούμε να σχηματίζονται σύννεφα αστάθειας στον ηπειρωτικό κορμό, στα βορειοηπειρωτικά όπως και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες και η κακοκαιρία θα έρθει μέσα στη νύχτα και να επιδεινωθεί σημαντικά ο καιρός, προς την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και ακόμα και την περιοχή της Θεσσαλίας.

Μεγάλη προσοχή προς τα τρία πόδια της Χαλκιδικής, στην περιοχή των Σποράδων, την ανατολική και νότια Θεσσαλία, τις βραδινές ώρες θα επιδεινωθεί σημαντικά ο καιρός, θα ενισχυθούν οι άνεμοι, θα έχουμε μεγάλης έντασης βροχές ή και καταιγίδες, και όλα αυτά τα φαινόμενα θα συνοδευτούν από απότομη πτώση του υδραργύρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν με ισχυρές εντάσεις, ειδικά στο δυτικό και βόρειο Αιγαίο, περιμένουμε μεγαλύτερη ένταση των βοριάδων, ακόμη και στα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι, θα φθάσει κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική η ημέρα θα ξεκινάει με 16 με 17 βαθμούς Κελσίου, Επομένως έρχεται κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί, τις επόμενες ημέρες και πιο χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές αργά το μεσημέρι, με κάτω από την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα.

Σήμερα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα καθώς θα πηγαίνουμε προς τη νύχτα. Από αύριο θα ξεκινήσουν σιγά σιγά και οι βροχές μέσα στη νύχτα. Θα δούμε βροχές και στον νομό Αττικής, με έμφαση τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού.

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