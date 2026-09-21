Μία πλούσια εβδομάδα γεμάτη συναυλίες από αγαπημένους καλλιτέχνες ξεκινά από τη Δευτέρα 21/09.

Μια ενδιαφέρουσα και πλούσια -μουσικά- εβδομάδα ξεκινά, καθώς τις επόμενες ημέρες (καιρού επιτρέποντος), οι συναυλιακές σκηνές της Αθήνας θα γεμίσουν με μεγάλα και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής και ξένης μουσικής.

Την αρχή κάνει ο Αλκίνοος Ιωαννίδης σήμερα Δευτέρα (21/09) και στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνουν ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Θοδωρής Φέρρης σε τραγούδια Μίκη Θεοδωράκη, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Νταλάρας με το «Ρεμπέτικο» και την Παρασκευή ο Jack Savoretti ο οποίος θα ξεκινήσει από την Αθήνα την ευρωπαΪκή περιοδεία του ενόψει του νέου άλμπουμ του.

Αλκίνοος Ιωαννίδης στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Ένας από τους πιο συνεπείς ποιοτικά και δυναμικούς ερμηνευτές, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης υπόσχεται για άλλη μία φορά να συναρπάσει το αθηναϊκό κοινό στη συναυλία του της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, συνοδευόμενος από τα μέλη της θρυλικής του μπάντας, που πριν έξι χρόνια επανενωθήκανε για να ανανεώσουν την καταξιωμένη πορεία τους.

Με άξονα τα καταξιωμένα τους τραγούδια, που έχουν μείνει στο στόμα πολλών γενεών μέσα στα 26 χρόνια από τις πρώτες τους κοινές εμφανίσεις, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης κι οι μουσικοί του, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα γνωστά ηχοχρώματα, αλλά κι απρόσμενους αυτοσχεδιασμούς και τη γνωστή κι άμεση επικοινωνιακή σχέση που τόσο καλά γνωρίζουν να εγκαθιστούν με το κοινό.

Όπως τονίζουν όλοι τους στο μήνυμά τους προς το κοινό: «Δεν νοσταλγούμε το παρελθόν, ζητούμε το παρόν! Παίζουμε ξανά μαζί γιατί λείψαμε ο ένας στον άλλον, μουσικά και ανθρώπινα. Και γιατί μας λείψατε!».

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Έναρξη συναυλίας 21.00

Σωκράτης Μάλαμας στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Μία συναυλία δεν είναι ποτέ αρκετή, όταν μιλάμε για τραγουδοποιούς όπως ο Σωκράτης Μάλαμας. Έτσι, με μία διπλή συναυλία τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, επιστρέφει ο αγαπημένος του κοινού των συναυλιών Σωκράτης Μάλαμας.

Μαζί του, η Ιουλία Καραπατάκη κι ο Γιάννης Μάλαμας, που με τους δεξιοτέχνες μουσικούς που τους συνοδεύουν θα ερμηνεύσουν αγαπημένα τραγούδια που έχουν ταυτισθεί με την ερμηνεία του Σωκράτη Μάλαμα, αλλά παράλληλα θα παρουσιάσουν και τη νέα παραγωγή του, που μόλις κυκλοφόρησε.

Έναρξη συναυλίας 21.00

O Θοδωρής Φέρρης τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό θέατρο Λυκαβηττού

Πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του σπουδαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, η μουσική του και τα τραγούδια του συνεχίζουν να συνεγείρουν και να συγκινούν το κοινό.

Αυτή τη φορά, η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», συμπράττει με τον Θοδωρή Φέρρη σε μία ξεχωριστή συναυλία με έργα του Μίκη Θεοδωράκη, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Μαζί με τον Φέρρη, τραγούδια του Θεοδωράκη θα ερμηνεύσουν η ανερχόμενη Klavdia, ο Άγγελος Θεοδωράκης.

Ώρα Έναρξης συναυλίας 21.00

Ο Μίλτος Πασχαλίδης στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Ένα ιδιαίτερο ταξίδι στα 30 χρόνια της πορείας του υπόσχεται στους πολυάριθμους θαυμαστές του ο Μίλτος Πασχαλίδης, και στη δεύτερη συναυλία που ανακοίνωσε για την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς η πρώτη ημερομηνία της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου έχει ήδη γίνει sold out.

Σε συνέχεια των επιτυχημένων τριών, επίσης sold out, εμφανίσεών του στο στο Θέατρο Βράχων, ο Μίλτος Πασχαλίδη κι η Παυλίνα Βουλγαράκη, σε μια γκεστ εμφάνιση, θα παρουσιάσουν όλο το πολύχρωμο καλειδοσκόπιο της μουσικής του πορεία.

Ώρα έναρξης και των δύο συναυλιών 21.00





Γιώργος Νταλάρας και «Ρεμπέτικο» στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Επιστρέφοντας στα γνώριμα μουσικά του μονοπάτια, ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου σε μια βραδιά αφιερωμένη σε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ελληνικής μουσικής παράδοσης.

Με συνοδεία τις ταιριαστές στο ύφος της παράστασης φωνές της Ασπασίας Στρατηγού, της Μαριάνα Κατσιμίχα, της Ανατολής Μαργιόλα και του Βασίλη Κορακάκη κι ένα διαλεκτό επιτελείο μουσικών, ο Νταλάρας θα «ξαναεπισκεφθεί» ένα πλατύ ρεπερτέριο από την πολύχρωμη παράδοση του ρεμπέτικου.

Ώρα έναρξης 21.00

Ο Jack Savoretti στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Η Αθήνα θα αποτελέσει, με μία συναυλία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, την πρώτη στάση στην ευρωπαϊκή περιοδεία του Jack Savoretti, ενός από τους πιο καταξιωμένους στη συνείδηση του ελληνικού κοινού ξένου καλλιτέχνη, ενόψει της κυκλοφορίας του ένατου άλμπουμ του «We Will Always Be the Way We Were» το οποίο σηματοδοτεί την εικοσάχρονη πορεία του.

Ώρα Έναρξης 21.00

Μεγάλη επετειακή συναυλία προσφοράς για τη «Νοσηλεία»

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου, σπουδαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις δυνάμεις τους σε μια ξεχωριστή επετειακή συναυλία για τη στήριξη του Οργανισμού «Νοσηλεία», που φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια προσφοράς νοσηλείας και φροντίδας στο σπίτι, δίπλα σε ασθενείς και οικογένειες.

Ο Κώστας Λειβαδάς, μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τη Γιώτα Νέγκα, την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τον Ρένο Χαραλαμπίδης, την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων και καλεσμένους έκπληξη, παρουσιάζουν τραγούδια που άγγιξαν τις ψυχές μας και συνδέθηκαν με το συλλογικό συναίσθημα μιας ολόκληρης γενιάς.

Ώρα Έναρξης 20.00