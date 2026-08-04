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Στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου.

O Σωκράτης Μάλαμας κλείνει τις καλοκαιρινές του συναυλίες το Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, όπου θα βρεθεί για δύο βραδιές, τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Μαζί του η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας.

Οι θαυμαστές του Σωκράτη Μάλαμα θα ακούσουν όλα τα τραγούδια που αγαπούν, αλλά και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν.

Μαζί του ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέων Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα.

Θυμίζουμε ότι ο Μάλαμας ξεκίνησε τις καλοκαιρινές του συναυλίες τον Ιούνιο από το θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη, που στις προγραμματισμένες δύο, προστέθηκε και μια τρίτη ημερομηνία.

Συντελεστές



Ιουλία Καραπατάκη | τραγούδι

Γιάννης Μάλαμας | τραγούδι

Γιάννης Παπατριανταφύλλου | κοντραμπάσο

Κυριάκος Ταπάκης | λαούτο, μπουζούκι

Κλέων Αντωνίου | ηλεκτρική κιθάρα

Καλογιάννης Βεράνης | βιολί, τρομπέτα, τραγούδι

Βασίλης Μπαχαρίδης | τύμπανα

Στέλιος Φραγκούς | πλήκτρα

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Φωτισμοί | Χρήστος Λαζαρίδης

Υπεύθυνος Σκηνής | Δημήτρης Κατέβας

Γραφιστική επιμέλεια: Φίλιππος Κοκκαλιάρης

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Ώρα έναρξης στις 21:00