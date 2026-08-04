O Σωκράτης Μάλαμας κλείνει τις καλοκαιρινές του συναυλίες το Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, όπου θα βρεθεί για δύο βραδιές, τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Μαζί του η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας.
Οι θαυμαστές του Σωκράτη Μάλαμα θα ακούσουν όλα τα τραγούδια που αγαπούν, αλλά και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν.
Μαζί του ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέων Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα.
Θυμίζουμε ότι ο Μάλαμας ξεκίνησε τις καλοκαιρινές του συναυλίες τον Ιούνιο από το θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη, που στις προγραμματισμένες δύο, προστέθηκε και μια τρίτη ημερομηνία.
Συντελεστές
Ιουλία Καραπατάκη | τραγούδι
Γιάννης Μάλαμας | τραγούδι
Γιάννης Παπατριανταφύλλου | κοντραμπάσο
Κυριάκος Ταπάκης | λαούτο, μπουζούκι
Κλέων Αντωνίου | ηλεκτρική κιθάρα
Καλογιάννης Βεράνης | βιολί, τρομπέτα, τραγούδι
Βασίλης Μπαχαρίδης | τύμπανα
Στέλιος Φραγκούς | πλήκτρα
Ηχοληψία | Παναγιώτης Ηλιόπουλος – Τίτος Καργιωτάκης
Φωτισμοί | Χρήστος Λαζαρίδης
Υπεύθυνος Σκηνής | Δημήτρης Κατέβας
Γραφιστική επιμέλεια: Φίλιππος Κοκκαλιάρης
Προπώληση εδώ
Ώρα έναρξης στις 21:00