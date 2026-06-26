Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου κυκλοφορεί την «Παραπομπή» «σαν φόρο τιμής στο λαϊκό άσμα αλλά και «εις ανάμνησιν» της παιδικής ηλικίας» του.

Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου κάνει μια «Παραπομπή» ως έναν φόρο τιμής στο λαϊκό τραγούδι με 6 ψηφιακά «45άρια», από τα οποία μπορούμε να ακούσουμε τον Σωκράτη Μάλαμα να ερμηνεύει τα τραγούδια «Παραπομπή» και «Θρύψαλα».

Ο ίδιος ο τραγουδοποιός δίνει το στίγμα του νέου του άλμπουμ λέγοντας:

«Φτωχός από κούνια. Τουλάχιστον γεννήθηκα με κουστούμι, κι ας μου κλέψαν τη γραβάτα οι μαμές. Μεγάλωσα -σαν παιδί- στη διάρκεια της δικτατορίας του ’67. Άκουγα με μεγάλη προσήλωση τα τραγούδια εκείνης της περιόδου από ένα φορητό ραδιοφωνάκι που υπήρχε στο σπίτι και κατανάλωνα άκριτα όλη την ελαφρότητα που «έσπρωχνε» η χούντα. Πάλι καλά που -σαν αντιστάθμισμα- παίζονταν και κάποια λαϊκά, κυρίως στις διαφημιστικές εκπομπές των δισκογραφικών εταιρειών της εποχής (Columbia, Μinos κ.ά), ενώ είχα και τα δημοτικά τραγούδια στα αυτιά μου, καθώς οι γονείς μου και οι συγγενείς τα τραγουδούσαν στις χαρές αλλά και στις δυσκολίες της ζωής.

Αυτοί οι δύο αμάραντοι κλάδοι, το λαϊκό και το παραδοσιακό, με βοήθησαν να ξεφύγω από τη μουσική μαρμΕλλάδα της εποχής εκείνης και σιγά-σιγά να διαμορφώσω μια αισθητική συγκρότηση που παίζει βασικό ρόλο στις προσωπικές μου δημιουργίες.



Τελευταία, αποφάσισα να μαζέψω λαϊκότροπα τραγούδια που έχω γράψει κατά καιρούς (σε μια περίοδο περίπου 40 ετών) και να τα ηχογραφήσω, σαν φόρο τιμής στο λαϊκό άσμα αλλά και «εις ανάμνησιν» της παιδικής ηλικίας.



Αρχικά*, θα κυκλοφορήσουν σε ψηφιακή μορφή (+YouΤube), ανά δυάδες και σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσα στο καλοκαίρι, ωσάν ψηφιακά «45άρια» (έξι τον αριθμό). Έτσι επιδιώκω και μια-λειψή, έστω- επαφή με όσες και όσους με τίμησαν με την παρουσία τους στις συναυλίες όλα αυτά τα χρόνια.



*Μέχρι το τέλος του 2026, αναμένεται να κυκλοφορήσουν όλα μαζί σε βινύλιο και cd, με γενικό τίτλο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ».

{https://youtu.be/ERA-hOU9X3A?si=sP_gF7TDM4zBmoQ-}

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Θανάσης Παπακωνσταντίνου «Παραπομπή»

Ένας φόρος τιμής στο λαϊκό τραγούδι με 6 ψηφιακά «45άρια»

Τα πρώτα δύο τραγούδια «Παραπομπή» και «Θρύψαλα» είναι εδώ και διαθέσιμα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμεςδιαθέσιμα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες

Τα δύο πρώτα τραγούδια ερμηνεύει ο Σωκράτης Μάλαμας

Στις ηχογραφήσεις συμμετείχαν οι μουσικοί:



-Βασίλης Κορακάκης (μπουζούκι, μπαγλαμά)

-Θοδωρής Στούγιος (μπουζούκι, τζουρά, μπαγλαμά)

-Άγης Παπαπαναγιώτου (κιθάρα)

-Μιχάλης Δάρμας (κοντραμπάσο, μαντολίνο)

-Βασίλης Μπαχαρίδης (τύμπανα, κρουστά)

-Αποστόλης Γιάγκος (πλήκτρα)

*Μέχρι το τέλος του 2026, αναμένεται να κυκλοφορήσουν όλα μαζί σε βινύλιο και cd, με γενικό τίτλο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ».