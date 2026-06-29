Καμία περίπτωση «να τα βρει» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δημοσίως όμως δεν θα καταφερθεί κατά της Νέας Δημοκρατίας.

Το τελευταίο διάστημα το Μαξίμου έχει εξαπολύσει μια «επίθεση φιλίας» στον Κώστα Καραμανλή προκειμένου να τον «ξεχωρίσει» από τον Αντώνη Σαμαρά το κόμμα του οποίου εκτός πολύ μεγάλου απροόπτου θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο.

Η Κυριακού Παναγή όμως έχει εξαρχής καταλάβει την ...παγίδα: Γνωρίζοντας πως για τον πρώην πρωθυπουργό ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει τελειώσει» αποδίδεται σε μια «επίθεση φιλίας» με στόχο «να τον εκθέσει» στους ψηφοφόρους της παράταξης. Να υποστηρίζει δηλαδή πως «εμείς κάναμε ότι μπορούσαμε αλλά ιδού η στάση του», παρουσιάζοντάς τον ως «αδιάλλακτο».

Το μήνυμα άλλωστε στάλθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου μέσω του Κωστή Χατζηδάκη που τον επισκέφτηκε πρόσφατα στο γραφείο του. «Δεν ασχολούμαι με αυτά» φέρεται να είπε στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ο οποίος διατηρεί μαζί του καλές προσωπικές σχέσεις.

Επαναπροσέγγιση λοιπόν δεν υπάρχει «ούτε για αστείο».

Εμπειρότατος, ωστόσ,ο ο πρώην πρωθυπουργός, όπως έγραψαν πρόσφατα τα «Παιχνίδια Εξουσίας», δεν πρόκειται να δώσει την παραμικρή αφορμή στον Κυριάκο Μητσοτάκη να υποστηρίξει ότι ότι τον υπονόμευσε και να ρίξει αλλού τις ευθύνες για τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα στις κάλπες.

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Την στήριξή του στον Αντώνη Σαμαρά θα την δίνει καθημερινά και παρασκηνιακά, ελπίζοντας πως η Νέα Δημοκρατία θα προχωρήσει σε προσπάθεια εκλογής νέου αρχηγού.

Το καλοκαίρι πάντως ο πρώην πρωθυπουργός δεν προγραμματίζει καμία πολιτική εκδήλωση, πιθανότατα και καμία παρέμβαση αν δεν υπάρχει κάποιο μείζον θέμα. πχ στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες της στήλης γνώστης της στρατηγικής του Κώστα Καραμανλή είναι και ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς ο οποίος δεν φαίνεται να ανησυχεί για τη στήριξη του πρώην πρωθυπουργού.