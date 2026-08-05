Τι είπαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Στέλιος Αγγελούδης μπροστά στις κάμερες, κατά την έναρξη της συνάντησής τους, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου και του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία, Μιχάλη Μπεκίρη.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο Πρωθυπουργός και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Καλώς ήρθες, Δήμαρχέ μου, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορίσουμε στη Θεσσαλονίκη, μετά τη μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου.

Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή.

Νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μία καινούργια ΔΕΘ το 2030 κρατώντας, βέβαια, την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί».

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Στέλιος Αγγελούδης: «Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή αλλά και για τη συνεργασία.

Για εμάς το μητροπολιτικό πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό. Άρα, το στοίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει τη μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη.

Και νομίζω πως σε αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί - εννοώ, οι φορείς με τον Δήμο - προκειμένου να υλοποιηθεί το ταχύτερο χρονικό διάστημα».