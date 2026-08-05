Μια true crime σειρά ντοκιμαντέρ που συγκλονίζει, έχει γίνει το νέο κόλλημα των συνδρομητών του Netflix.

Το Netflix μόλις απέκτησε την επόμενη εμμονή των συνδρομητών του με την true crime σειρά ντοκιμαντέρ «The Idaho Murders: College Nightmare».

Η σειρά των τριών επεισοδίων, κυκλοφόρησε στις 29 Ιουλίου, συγκεντρώνοντας 18,2 εκατομμύρια προβολές στην πρώτη της εβδομάδα στο Netflix. Ο αριθμός αυτός την έστειλε κατευθείαν στην κορυφή της λίστας με τις πιο δημοφιλείς σειρές της πλατφόρμας για την εβδομάδα της 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2026.

Σημειώνεται ότι το «The Idaho Murders: College Nightmare» βρίσκεται στην πρώτη θέση σε 34 χώρες, ενώ στην Ελλάδα τερμάτισε δεύτερο, πίσω από την πρώτη σεζόν του Elite Force.

Μέσα από υλικό από bodycams, μηνύματα και συνεντεύξεις με συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα, αυτό το ντοκιμαντέρ διερευνά τη φρικτή δολοφονία τεσσάρων φοιτητών του Πανεπιστημίου του Άινταχο.

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Η δολοφονία που συγκλόνισε την πανεπιστημιακή κοινότητα στο Άινταχο

Τον Ιούλιο του 2025, ο δικαστής καταδίκασε τον μεταπτυχιακό φοιτητή εγκληματολογίας Μπράιαν Κόχμπεργκερ σε ισόβια κάθειρξη, καθώς ομολόγησε την ενοχή του για τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι τεσσάρων φοιτητών σε σπίτι στην πόλη Μόσκοου, κοντά στο πανεπιστήμιο του Άινταχο, στις 13 Νοεμβρίου 2022.

Οι φοιτητές ήταν οι: Ίθαν Τσάπιν 20 ετών, Κέιλι Γκονκάλβες 21 ετών, Ζάνα Κέρνοντλ 20 ετών, και Μάντισον Μόγκεν 21 ετών.

Έναν χρόνο αργότερα, ο Κόχμπεργκερ δήλωσε στους New York Times ότι έχει υποβάλει αίτηση αμφισβήτησης της καταδίκης του, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώος και ότι δεν ήθελε να ομολογήσει τις δολοφονίες. «Πολλά πήγαν στραβά σε αυτές τις διαπραγματεύσεις», είπε από τη φυλακή υψίστης ασφαλείας νότια του Μπόιζ. «Πραγματικά θέλω να ακουστεί αυτό».



Αυτή η δήλωση του Κόχμπεργκερ ήρθε λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ για την υπόθεση στο Netflix. Το true crime ντοκιμαντέρ παρακολουθεί πώς η αστυνομία βρήκε το DNA του δράστη σε μια θήκη μαχαιριού που άφησε πίσω του στη σκηνή του εγκλήματος, αναγνώρισε το αυτοκίνητο διαφυγής του και διαπίστωσε ότι το κινητό του τηλέφωνο έπαψε να λειτουργεί περίπου από την ώρα που διέπραξε το έγκλημα.

{https://youtu.be/OrUb7JYjAk8?si=4MDkzHa_Dx8KvEcI}

Το κίνητρο παραμένει ένα μυστήριο

Επειδή ο Κόχμπεργκερ παραδέχτηκε την ενοχή του ένα μήνα πριν από την προγραμματισμένη δίκη του (για να αποφύγει την θανατική ποινή), παραμένει άγνωστος ο λόγος που στοχοποίησε τους συγκεκριμένους τέσσερις φοιτητές, καθώς ο ίδιος δεν έχει δώσει κάποια εξήγηση ή απάντηση.

«Τελικά, ποτέ δεν μπορέσαμε να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση που όλοι θέλουν να διελευκανθεί: 'Γιατί;'», λέει ο Αρχηγός της Αστυνομίας του Μόσκοου, Άντονι Ντάχλινγκερ. «Δεν ξέρουμε, ‘Γιατί αυτοί οι τέσσερις;’. Δεν ξέρουμε, 'Γιατί αυτό το σπίτι;'. Δεν νομίζω ότι θα το μάθουμε ποτέ».

Όσοι εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ υποστηρίζουν ότι ο Κόχμπεργκερ μπορεί να μελετούσε εγκληματολογία για να μπορέσει να διαπράξει το τέλειο έγκλημα. Μια συμφοιτήτριά του, η Λίλι Καραμπάν, η οποία καθόταν δίπλα του σε ένα προπτυχιακό μάθημα εγκληματολογίας για κατά συρροή δολοφόνους στο Πανεπιστήμιο DeSales λέει ότι μονοπωλούσε τις συζητήσεις της τάξης, αλλά ότι δεν τον είδε ποτέ να κοινωνικοποιείται έξω από αυτή, δίνοντας την εντύπωση ότι ήταν «στον δικό του κόσμο».

Ο Κόχμπεργκερ έκανε το διδακτορικό του στην εγκληματολογία στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, 10 λεπτά οδήγηση από το Πανεπιστήμιο του Άινταζο, και αρκετές φοιτήτριες ανέφεραν στις Αρχές ότι δεν ήταν καθόλου ευχάριστος στην παρέα.

Μια φοιτήτρια είπε ότι την ακολούθησε μέχρι το αυτοκίνητό της και της μίλησε με επιθετικό τρόπο, κάνοντάς την να νιώσει άβολα. Το ντοκιμαντέρ εστιάζει επίσης σε ένα ερωτηματολόγιο που ο Κόχμπεργκερ ανάρτησε στο Reddit ως μέρος ενός υποτιθέμενου ερευνητικού πρότζεκτ, ρωτώντας ανθρώπους που είχαν φυλακιστεί πώς επέλεγαν και προσέγγιζαν τα θύματά τους.

Η Καραμπάν λέει ότι πιστεύει πως ο Κόχμπεργκερ «έχει κάτι εναντίον των γυναικών, με βάση όσα έκανε σε αυτές τις τρεις κοπέλες». Οι άνθρωποι που κακοποιούν γυναίκες όπως εκείνος, τις αντιπαθούν, τις θεωρούν απειλή. Έτσι, ξεσπούν όλη αυτή την οργή πάνω τους.

Πού βρίσκεται σήμερα ο Κόχμπεργκερ

Μετά την ομολογία του για τους φόνους, ο δράστης καταδικάστηκε στις 23 Ιουλίου 2025 σε τέσσερις φορές ισόβια χωρίς αναστολή, συν επιπλέον 10 χρόνια για διάρρηξη. Ο Κόχμπεργκερ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Ίδρυμα Υψίστης Ασφαλείας του Άινταχο, όπου είναι περιορισμένος στο κελί του 23 ώρες την ημέρα· το καλοκαίρι του 2025, φέρεται να υπέβαλε αίτημα για μεταφορά λόγω παραπόνων σχετικά με την ασφάλεια, ωστόσο δεν έχει γίνει καμία μεταφορά.