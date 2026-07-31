Διακοπές με νέες σειρές και ταινίες στο Netflix.

Το Netflix ανακοινώνει έναν πλούσιο κατάλογο νέων σειρών και ταινιών που θα σας κρατήσουν συντροφιά και τον Αύγουστο.

Ξαπλώστε αναπαυτικά στην ξαπλώστρα ή στον καναπέ του σπιτιού σας και ετοιμαστείτε για ατελείωτο binge watcing με κυκλοφορίες όπως το νέο ψυχολογικό θρίλερ O Ψιθυριστής με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο ή το ντοκιμαντέρ για τον διάσημο προπονητή Ζοζέ Μουρίνιο.

Σειρές του Netflix

Κατάφωρα Ερωτευμένοι: Σεζόν 2 (Badly in Love: Season 2)

04/08/2026



Το σχολείο ξαναρχίζει στην Οκινάουα και «κακά παιδιά» συγκεντρώνονται από όλη την Ιαπωνία. Θα βρουν έρωτες και φίλους ή θα ξεσπάσει το χάος στο παραθαλάσσιο σχολείο τους;



{https://youtu.be/8pg7-WAroCY?si=IuVB8pZiVcS74GPS}



1670: Σεζόν 3

05/08/2026



Προσπαθώντας απεγνωσμένα να αποκαταστήσει την ευγενική του καταγωγή, ο Γιαν Πάβελ αγνοεί τις σκοτούρες της οικογένειάς του και των χωρικών του Αντάμτσιχα.



{https://youtu.be/C3DfavV0Et8?si=eOAPWnFUzBPyzpaB}



Ας Παντρέψουμε τον Χάρι (Let's Marry Harry)

05/08/2026



Με τη βοήθεια της Άλεξ Κούπερ (Call Her Daddy) και των καλύτερων φίλων του, θα καταφέρει ο Χάρι Τζάουζι (Perfect Match) να βρει την αληθινή αγάπη και να παντρευτεί;

{https://youtu.be/nsAuYuhHrYk?si=bdbMlvYAJ9-N1EbT}



One Hundred Years of Solitude: Part 2: Batch 1 (One Hundred Years of Solitude: Part 2)

05/08/2026



Εκείνη τη στιγμή, οι τελικοί κώδικες του Μελκίαδες αποκαλύφθηκαν στον Αουρελιάνο Μπαμπιλόνια: Ο πρώτος της γενιάς είναι δεμένος σ' ένα δέντρο και τον τελευταίο τον τρώνε τα μυρμήγκια.

{https://youtu.be/F7iKrcc5L3M?si=yRubmV8mS0QU7Kz4}



One Hundred Years of Solitude: Part 2: Batch 2 (One Hundred Years of Solitude: Part 2: Grand Finale)

05/08/2026



Εκείνη τη στιγμή, οι τελικοί κώδικες του Μελκίαδες αποκαλύφθηκαν στον Αουρελιάνο Μπαμπιλόνια: Ο πρώτος της γενιάς είναι δεμένος σ' ένα δέντρο και τον τελευταίο τον τρώνε τα μυρμήγκια.



Θάνατος Α.Ε.: Σεζόν 4 (Death Inc.: Season 4)

07/08/2026



Το μέλλον του Τορεγρόσα διακυβεύεται. Το όνειρο του Ντάμασο να γίνει διευθυντής επιτέλους δείχνει εφικτό, ώσπου ο Τσέμι εμφανίζεται ως νέος ανταγωνιστής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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{https://youtu.be/iaKzZkXLrrc?si=S4KJw3hyBUZ2rTjh}



Ricky Gervais Alley Cats

07/08/2026



Εξωφρενικές αναποδιές εκτός ελέγχου και αδέσποτες γάτες που σπέρνουν το χάος στους δρόμους, σε μια αθυρόστομη κωμωδία κινουμένων σχεδίων του Ρίκι Ζερβέ.

{https://youtu.be/aIkRFKsoOiM?si=DMxrbYQGvbq6ukgD}



Κολλημένη με τον Έρωτα (Our Sticky Love)

07/08/2026



Μια εισαγγελέας χάνει τη μνήμη της και μετακομίζει μ' έναν προπονητή πυγμαχίας που λέει πως είναι ο φίλος της. Θα γίνει αληθινός έρωτας αυτή η παράξενη συγκατοίκηση;

{https://youtu.be/I1UxljDVUzk?si=HRATyyj7brHbP0Hf}



Tires: Σεζόν 3 (Tires: Season 3)

13/08/2026



Καθώς προσπαθούν να σώσουν ως συνιδιοκτήτες το προβληματικό Valley Forge, ο Γουίλ αναλογίζεται τις επιλογές που δεν έκανε, ενώ ο Σέιν ωριμάζει απρόσμενα.

{https://youtu.be/1lGZSnSht8s?si=G327bbn1RTGpqpeV}



Η Λαμπρή Καριέρα Μου (My Brilliant Career)

13/08/2026



Η επαναστάτρια Σιμπίλα ονειρεύεται μόνο να γράφει. Η επιλογή της καριέρας αντί για έναν ασφαλή γάμο μοιάζει εύκολη, μέχρι που ένας απρόσμενος έρωτας ανατρέπει τα σχέδια.

{https://youtu.be/WoPbcfUmMYw?si=2HISQj9JQdQnCtO6}



Umthetho: Ο Νόμος της Σιωπής (Umthetho)

14/08/2026



Για να κρατήσει ζωντανό τον μικρότερο αδελφό τους, μια ιδεαλίστρια εισαγγελέας γίνεται διπλή πράκτορας στη συμμορία του φυλακισμένου μεγαλύτερου αδελφού της.

{https://youtu.be/FSDLNYk1xKs?si=nWNeweh-TsemmYSA}



Μόρια (Moria)

14/08/2026



Σ' αυτήν τη στιλιζαρισμένη μυθοπλαστική εκδοχή της ζωής της, η Μόρια Κασάν μετατρέπει την ιστορία της σ' ένα θέαμα με δόξα, αντιπαραθέσεις κι αδιάκοπη επανεφεύρεση.



Πήραμε τα Βουνά (Take a Hike!)

18/08/2026



Τέσσερις διάσημοι που είναι αρχάριοι στην πεζοπορία φτιάχνουν ομάδα για να ανέβουν στις χιονισμένες βουνοκορφές της Κορέας. Θα καταλάβουν γιατί ο κόσμος παίρνει τα βουνά;

{https://youtu.be/_8ZgMwteQkQ?si=kcVTBmPrXAmVrR6M}



Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Ηνωμένο Βασίλειο: Σεζόν 3 (Love Is Blind: UK: Season 3)

19/08/2026



Μια νέα ομάδα σινγκλ από το ΗΒ μπαίνει στις καμπίνες αναζητώντας τον έρωτα. Ποιοι θα αντέξουν από την πρόταση γάμου και τις διακοπές μέχρι τα σκαλιά της εκκλησίας;

{https://youtu.be/Rvj5J6eQYFo?si=lAnZIvrKuifI_iq4}



Αιματηρή Θυσία (Blood Sacrifice)

20/08/2026



Μετά τη βάναυση δολοφονία δύο αστυνομικών, ένας επίμονος ντετέκτιβ ενώνει απρόθυμα τις δυνάμεις του με τον αποξενωμένο πρώην αστυνομικό πατέρα του για να συλλάβουν τον δολοφόνο.

{https://youtu.be/Q6gx1QdkUJo?si=rXWvQhZnSCYbQh4F}



Outer Banks: Σεζόν 5

20/08/2026



Μετά την απώλεια ενός δικού τους ανθρώπου, τα Ψάρια αναζητούν εκδίκηση και λύτρωση καθώς ψάχνουν ένα κλεμμένο αντικείμενο που έχει τη δύναμη να αλλάξει τη μοίρα τους.

{https://youtu.be/B8xMpYfiI5c?si=QHZGBkXBDnsByI-1}



Πόσο σε Ξέρει η Μαμά Σου; (Mom Knows Best?)

26/08/2026



Σε αυτό το νέο ριάλιτι, εννέα μητέρες παρακολουθούν κρυφά τα ενήλικα παιδιά τους και στοιχηματίζουν στις επιλογές τους, καθώς οι οικογενειακοί τους δεσμοί δοκιμάζονται.



Λιάν: Σεζόν 2 (Leanne: Season 2)

27/08/2026



Με τους γονείς τους να δοκιμάζουν την υπομονή τους, η Λιάν κι η Κάρολ έρχονται αντιμέτωπες με παλιές συνήθειες, νέες προκλήσεις και νέους οικογενειακούς ρόλους.



{https://youtu.be/H6RXVb_J5J4?si=OdQz3JKhVbsyeku6}



Όλη η Αλήθεια για τα Ψέματά μου (All the Truth in My Lies)

28/08/2026



Δύο συγκάτοικοι πηγαίνουν σε ένα ταξίδι μπάτσελορ, όπου κρυμμένα αισθήματα βγαίνουν στην επιφάνεια και αλλάζουν τα πάντα. Βασισμένο στο βιβλίο της Ελίσαμπετ Μπεναβέντ.



{https://youtu.be/jegXAXFegho?si=gKqlPE2V3B_fVsWw}



Ποντικοπαγίδα (Mousetrap)

28/08/2026



Ένας μοναχικός συγγραφέας ανακαλύπτει ότι κάποιος έχει κλέψει την ταυτότητά του και συμμαχεί με έναν αδίστακτο τοκογλύφο για να πάρει πίσω τη ζωή του από το «ποντίκι».

{https://youtu.be/ZMRu6oQH1Jw?si=COtZd3bSTfM8vE5h}



Νεκροταφείο: Σεζόν 3 (Graveyard: Season 3)

28/08/2026



Μετά την αποστολή ύποπτων πακέτων σε σπίτια γυναικών σε όλη την Τουρκία, η αστυνόμος Ονέμ και η ομάδα της αποκαλύπτουν μια σειρά από μισογυνιστικούς φόνους.



Τέσσερα Χέρια, Δύο Σονάτες (Four Hands, Two Sonatas)

29/08/2026



{https://youtu.be/AxKyYTRcBag?si=v77TzLdXVAUzZiQ3}

Ταινίες του Netflix

Το Τελευταίο Σπίτι (The Last House)

07/08/2026



Μια οικογένεια, μυστηριωδώς εγκλωβισμένη στο σπίτι της, πρέπει να συνεργαστεί για να επιβιώσει με λιγοστά εφόδια απέναντι στην απειλή που την κρατά παγιδευμένη.

{https://youtu.be/MLxgaz2Zp1k?si=ZDMDvNSBy3LQsoxn}



Ο Νάντο Ανάμεσα σε Δύο Κόσμους: Συντονία - Η Ταινία (Nando Between Two Worlds - A Sintonia Film)

12/08/2026



Παγιδευμένος ανάμεσα στην οικογένειά του και τις υποχρεώσεις του στον υπόκοσμο, ο Νάντο καλείται να αποφασίσει πού ανήκει πραγματικά η πίστη του.

{https://youtu.be/ms4BgO48KCY?si=FwTbf75b1cmJSTMM}



Αυτά και Άλλα Πολλά (This, That and Everything in Between)

13/08/2026



Η ζωή μιας σεναριογράφου τηλεοπτικών σειρών ανατρέπεται, όταν η αποξενωμένη μητέρα της επιστρέφει έπειτα από 27 χρόνια, αποκαλύπτοντας ένα μυστικό που αλλάζει τα πάντα.



Ένα Δικό μου Παιδί (A Child of My Own)

13/08/2026



Θέλοντας απεγνωσμένα να γίνει μάνα κι έχοντας ταλαιπωρηθεί από τις κοινωνικές προσδοκίες, μια γυναίκα προσποιείται ότι είναι έγκυος σ' αυτό το σοκαριστικό ντοκιμαντέρ.

{https://youtu.be/8bggMB_AzEY?si=orE8X8GHfoqSqoP7}



Στο Τέρμα (To the Max)

14/08/2026



Μια παρέα που λατρεύει τα εξτρίμ σπορ ανακαλύπτει τα άλματα BASE με wingsuit — όμως η αίσθηση της πτήσης κρύβει τους μεγαλύτερους κινδύνους.



Μη Λες «Καλή Επιτυχία» (Don't Say Good Luck)

14/08/2026



Η Σόφι Μπίρενμπαουμ είναι έτοιμη για τη δημοσιότητα ως πρωταγωνίστρια στο σχολικό μιούζικαλ, ώσπου ξαφνικά αντιμετωπίζει περισσότερα δράματα στο σπίτι απ' ό,τι στη σκηνή.

{https://youtu.be/bvWqHSFkO5s?si=Drr-x9Rhau0XxaGv}



Ο Κολλητός μου, η Κοπέλα του κι Εγώ (My Best Friend, His Girlfriend and Me)

14/08/2026



Ο Όλι και ο Μάτσε είναι αχώριστοι φίλοι που ζουν, δουλεύουν και ονειρεύονται να γυρίσουν τον κόσμο μαζί. Όμως όταν ο Μάτσε ερωτεύεται τη Ρεμπέκα, τα πάντα ανατρέπονται.



Δεκαπέντε Μέρες (Here the Whole Time)

19/08/2026



Ο Φελίπε ήθελε απλώς ένα ήσυχο καλοκαίρι με την καλλιτέχνη μαμά του και μιούζικαλ, μέχρι που ο παιδικός του έρωτας τού χτύπησε την πόρτα.



Η Σύλληψη του Ελ Τσάπο (Facing El Chapo)

21/08/2026



Δύο Μεξικανοί αστυνομικοί πρέπει να επιβιώσουν τις τελευταίες ώρες της βάρδιάς τους όταν έρχονται αντιμέτωποι με έναν αδίστακτο αρχηγό καρτέλ σε αυτό το αστυνομικό δράμα που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα.



Ο Ψιθυριστής (The Whisper Man)

28/08/2026



Όταν ο γιος του εξαφανίζεται, ένας χήρος ζητά βοήθεια από τον αποξενωμένο πατέρα του, έναν συνταξιούχο ντετέκτιβ που φυλάκισε τον δολοφόνο που συνδέεται με την υπόθεση.



{https://youtu.be/ZHRR-1CKYIQ?si=6qRE1PH8Jc86Fpz1}



Η Μυστική Γυναίκα (The Secret Woman)

28/08/2026



Αφού ανακαλύπτει ότι έχει οικογένεια και μια ναυτιλιακή αυτοκρατορία, μια γυναίκα με αμνησία επιστρέφει στο παρελθόν της για να μάθει γιατί το εγκατέλειψε.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Το Σκάνδαλο Trustor εκ των Έσω (Inside The Trustor Scandal)

05/08/2026



Οικονομικό σκάνδαλο του 1990: Άνθρωποι που το έζησαν θυμούνται την παράνομη εξαγορά σουηδικής εταιρείας και αποκαλύπτουν ποιος έφερε στο φως τη χρηματοοικονομική απάτη.

{https://youtu.be/Ia_cAr_IM54?si=u5qEPr2hRb1ltyRE}



Big Chicken: Μια Συνωμοσία του Πρόχειρου Φαγητού (Big Chicken: A Fast Food Conspiracy)

05/08/2026



Ο κωμικός Μο Γκίλιγκαν τρέφεται για 28 μέρες στην Αγγλία και την Αμερική μόνο με τηγανητό κοτόπουλο, αποκαλύπτοντας τις συνέπειες της λιγούρας και της – βιομηχανίας της.



Μουρίνιο (MOURINHO)

11/08/2026



Αυτό το ντοκιμαντέρ, γεμάτο τίτλους και αποκαλύψεις εκ των έσω, καταγράφει την εμβληματική πορεία του προπονητή Ζοζέ Μουρίνιο ως την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

{https://youtu.be/e26vQ3ddHRE?si=qyaQnoOpx4SYxbLf}

Netflix Sports Film

Άγνωστες Πτυχές: Η Μαρτυρία του Βινς Γιανγκ (Untold: The Testimony of Vince Young)

25/08/2026



Από την εκρηκτική του άνοδο ως φαινομένου του κολεγιακού αμερικανικού ποδοσφαίρου μέχρι την ταραχώδη πορεία του στο NFL, ο Βινς Γιανγκ αφηγείται την πτώση του από την κορυφή της δόξας σε αυτό το καθηλωτικό ντοκιμαντέρ.

Netflix Live Events

WWE SummerSlam: 2026

02/08/2026



Η δράση ξεκινά όταν οι Superstar ανεβαίνουν στο ρινγκ για το μεγαλύτερο καλοκαιρινό event του WWE.

Netflix Comedy Special

Kelsey Cook: Happy Hour

18/08/2026



Σε αυτό το αφοπλιστικά ειλικρινές και έξυπνο σταντ απ, η Κέλσι Κουκ μοιράζεται ιστορίες για το άγχος μετά το ξενύχτι, έναν εφιάλτη σε τουαλέτα αεροπλάνου και τα απρόοπτα του να βγαίνεις με έναν πραγματικό Τσαντ.

Netflix K&F Series

Κόκκινο Ψάρι, Μπλε Ψάρι: Σεζόν 3 (Dr. Seuss’s Red Fish, Blue Fish: Season 3)

10/08/2026



Τα κεφάτα φιλαράκια Κόκκινο και Μπλε βιώνουν τα πάνω και τα κάτω της ζωής, ενώ επισκέπτονται τον ζωολογικό κήπο, κατασκηνώνουν στη φύση, πάνε στον γιατρό, κλπ.

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