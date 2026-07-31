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Σήμερα, η τρεις φορές βραβευμένη με Grammy Αριάνα Γκράντε, κυκλοφόρησε το όγδοο στούντιο άλμπουμ της, «Petal».

Το νέο άλμπουμ της Αριάνα Γκράντε με τίτλο «Petal» κυκλοφορεί από σήμερα και μέχρι στιγμής η ποπ σταρ έχει κοινοποιήσει μόνο το κύριο single «Hate that i made you love me», «ένα από τα αγαπημένα τραγούδια που θα έχω γράψει ποτέ», όπως έχει δηλώσει η ίδια.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια και ηθοποιός βρίσκεται στην πρώτη της περιοδεία μετά από 6,5 χρόνια, προωθώντας κυρίως το άλμπουμ «eternal sunshine» του 2024.

Σε συναυλία της όμως στο Μόντρεαλ τραγούδησε και το «Ηate that i made you love me» από το καινούριο της άλμπουμ.

{https://youtu.be/82-jTNka3uc?si=sA9mqp-NMdY0UZId}

Το τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφή του Billboard Hot 100 και αποτέλεσε το 10ο Νο. 1 στην καριέρα της σταρ.

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{https://www.instagram.com/teamariana/reel/DbYfo_7x1ip/}

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε επίσης αποσπάσματα από τα a cappella φωνητικά από τα τραγούδια «Oh Well» και «Freak» στο Instagram.

Το όγδοο άλμπουμ της Γκράντε περιλαμβάνει τραγούδια που φέρεται να αφορούν τον χωρισμό της με τον επίσης ηθοποιό, Ίθαν Σλέιτερ με τον οποίο πρωταγωνίστησε στα κινηματογραφικά μιούζικαλ «Wicked».

Η Γκράντε ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ «Petal» στα τέλη Απριλίου, περιγράφοντας το ως «κάτι που είναι γεμάτο ζωή και μεγαλώνει μέσα από τις ρωγμές ενός πράγματος κρύου, σκληρού και γεμάτου προκλήσεις».

{https://www.instagram.com/arianagrande/p/DbcWxyAFZN-/}

petal Tracklist:



1. kiss me

2. hate that i made you love me

3. petal

4. stay

5. oh well

6. big feelings

7. freak

8. warning signs (interlude)

9. like i do

10. never get over me

11. bad thing (bunny hop)

12. nowhere, nobody