Η Αριάνα Γκράντε κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι «Hate That I Made You Love Me», το πρώτο single από το επερχόμενο όγδοο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «Petal».

Το νέο άλμπουμ της 32χρονης σταρ θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ στις 31 Ιουλίου, αλλά μέχρι τότε η Γκράντε δίνει στους θαυμαστές της μια πρώτη γεύση από αυτό, πριν από την περιοδεία της Eternal Sunshine.

Δεν είναι σαφές για ποιον είναι το κομμάτι αυτό, αλλά η Αριάνα θα μπορούσε ενδεχομένως να το αφιερώνει στον πρώην σύζυγό της, Ντάλτον Γκόμεζ.

Η Γκράντε ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ «Petal» στα τέλη Απριλίου, περιγράφοντας το ως «κάτι που είναι γεμάτο ζωή και μεγαλώνει μέσα από τις ρωγμές ενός πράγματος κρύου, σκληρού και γεμάτου προκλήσεις». Όσο για το τραγούδι που ακούμε, έχει πει ότι είναι «ένα από τα αγαπημένα τραγούδια που θα έχω γράψει ποτέ».

Επίσης, σε προηγούμενη συνέντευξή της, ανέφερε ότι η επερχόμενη περιοδεία θα μπορούσε να είναι η τελευταία της «για πολύ καιρό». «Τα τελευταία 10 ή 15 χρόνια θα φαίνονται πολύ διαφορετικά από αυτά που έρχονται», είπε σε μια συνέντευξη πέρυσι στο podcast «Good Hang» της Amy Poehler. «Δεν θέλω να πω τίποτα οριστικό. Ξέρω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα κάνω αυτή την μικρή περιοδεία, αλλά νομίζω ότι μπορεί να μην ξανασυμβεί για πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καιρό. Θα δώσω το καλύτερό μου εαυτό και θα είναι όμορφο».



Ακούστε το νέο τραγούδι της Αριάνα Γκράντε:

{https://youtu.be/v1t4MTqdfyI?si=UsVgPlrk4IDPqBmu}

Το «hate that i made you love me» συνυπογράφουν και συνπαράγουν η Αριάνα Γκράντε, ο ILYA και ο Μαξ Μάρτιν.



Το επίσημο μουσικό βίντεο θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του τη Δευτέρα 1 Ιουνίου.