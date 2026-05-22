O Akylas αφήνει πίσω του τη Eurovision και πατάει start σε επόμενη πίστα.

Ο Akylas, το πιο viral και πολυσυζητημένο νέο όνομα της ελληνικής indie pop σκηνής, μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ.

Ο εκρηκτικός performer που κατέκτησε Ελλάδα και Ευρώπη με το «Ferto» στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision παρουσιάζει το Press Start με συνολικά 8 τραγούδια, το οποίο κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Το Press Start είναι ένα άλμπουμ με electro pop dance ήχο και επιρροές από ελληνικά και βαλκανικά στοιχεία.

Η δυναμική του αποτυπώνεται ήδη εντυπωσιακά και στις streaming πλατφόρμες, καθώς μετρά πάνω από 1,5 εκατομμύριο monthly listeners στο Spotify, ενώ παράλληλα ο Akylas φιγουράρει και στη δημοφιλή Spotify playlist Greek Pop, επιβεβαιώνοντας το hype γύρω από το όνομά του και τη δυναμική του νέου άλμπουμ.

Το buzz γύρω από το άλμπουμ είναι ήδη τεράστιο και στο TikTok, όπου τα promo videos για το Press Start έχουν συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 9 εκατομμύρια views, μετατρέποντας το release σε ένα από τα πιο viral μουσικά moments των τελευταίων ημερών.

Ο Akylas αποτελεί το νέο big thing της ελληνικής μουσικής σκηνής. Η αυθεντικότητα του πολύπλευρου Akyla, η πηγαία θετική του ενέργεια, η ξεχωριστή καλλιτεχνική του ταυτότητα είναι χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του που το κοινό αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή.

Track list:

Ferto

PARTO

I Poli (Akylas, Teo.x3)

MELI

Akyla Tequila

SpastoSPASTO

Star Final Boss** (Akylas, MITCH T)

voulosto?

Το «Press Start» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες:

https://akylas.lnk.to/PressStart