Λόγω εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών, την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, από 00:01 έως 08:00, θα τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της πεζογέφυρας Φλαβιανών, στην περιοχή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στη μεσαία και δεξιά λωρίδα, καθώς και στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), σε μήκος έως 200 μέτρα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον διαθέσιμο πλάτος του οδοστρώματος.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το σημείο των εργασιών, να συμμορφώνονται με τη σχετική οδική σήμανση και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αποφευχθούν τροχαία προβλήματα και καθυστερήσεις.