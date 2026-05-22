Η πολυαναμενόμενη «Μήδεια» προσθέτει και νέες ημερομηνίες λόγω τεράστιας ζήτησης.

Με τα εισιτήρια για την Αθήνα να έχουν εξαντληθεί από τις πρώτες ώρες της ανακοίνωσής της, η παράσταση του φετινού καλοκαιριού «ανοίγει» και νέες ημερομηνίες κατόπιν τεράστιας ζήτησης.

Η πολυαναμενόμενη «Μήδεια», με τη διεθνή υπογραφή του Nikita Milivojević, την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο και ένα εξαιρετικό πρωταγωνιστικό καστ, έρχεται στις 8 Ιουλίου στο 1.200 θέσεων «Κηποθέατρο Ζαππείου», τον νέο ειδικά διαμορφωμένο χώρο στους Κήπους του Ζαππείου Μεγάρου που θα κοσμεί από φέτος το κέντρο της Αθήνας.

Στις 9 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξης Μινωτής στο Αιγάλεω. Και προσθέτει δεύτερη παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στις 6 Σεπτεμβρίου, για την οποία απομένουν ελάχιστες διαθέσιμες θέσεις.

Με την παράσταση αυτή η Καρυοφύλλια Καραμπέτη επιστρέφει, 29 χρόνια μετά τη θρυλική ερμηνεία της, στον εμβληματικό ρόλο, ενώ ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού διεθνής σκηνοθέτης Nikita Milivojević έρχεται στη χώρα μας, για να υπογράψει μια συγκλονιστική ανάγνωση της σπουδαίας τραγωδίας. Μια Μήδεια που κουβαλάει στη σκηνή, ως μνήμη και ως αλήθεια, το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τον θάνατο.

Πρωταγωνιστούν η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, ο Άρης Λεμπεσόπουλος και ο Τάσος Σωτηράκης, σε έναν εξαιρετικό δωδεκαμελή θίασο. Στον ρόλο της Τροφού η Ρένη Πιττακή.

Μια μεγάλη παραγωγή υψηλών προδιαγραφών από τον πολιτιστικό οργανισμό «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου.

