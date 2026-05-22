Οι παίκτες που άφησε εκτός ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Λιγότερες από δύο ώρες έχουν απομείνει για το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού του Final Four της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσέ.

Πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι 12αδες των δύο ομάδων, οι οποίες δεν κρύβουν κάποια έκπληξη.

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς τέσσερις παίκτες, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός τους Φρανκ Ντιλικίνα, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλη Λαρετζάκη.

Οι 12αδες των ομάδων:

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Τόμας Ουόκαπ, Κόρι Τζόζεφ, Τάϊλερ Ντόρσεϊ, Τάισον Γουόρντ, Νίκολα Μιλουτλινοφ, Ντόντα Χολ, Κώστας Παπανικολάου, Ταϊρίκ Τζόουνς, Σακίλ Μακίσικ, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνίε, Σάσα Βεζένκοφ

Φενέρμπαχτσε (Σάρας Γιασικεβίτσιους): Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, Γουέιντ Μπόλντγουιν, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Νάντο Ντε Κολό, Νίκολο Μέλι, Μπόνζι Κόλσον, Ντεβόν Χολ, Κρις Σίλβα, Ονουλάρπ Μπιτίμ, Μπράντον Μπόστον , Μετεκάν Μπιρσέν, Κεμ Μπιρτς.