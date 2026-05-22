Ξεκίνησαν την μηχανοκίνητη πορεία τους από το γήπεδο Καραϊσκάκη προς το ΟΑΚΑ, όπου θα διεξαχθεί το Final Four 2026, οι οπαδοί του Ολυμπιακού.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού μαζεύτηκαν στο «Καραϊσκάκης» για να πάνε όλοι μαζί στο T-Center, με τα συνθήματα να ξεκινούν από νωρίς ενόψει του Final Four 2026.

Ο Ολυμπιακός θα έχει περίπου 9 χιλιάδες φίλους στο πλευρό του για τον ημιτελικό απέναντι στην Φενέρμπαχτσε, με τον βασικό πυρήνα των οπαδών να συγκεντρώνεται στο «Καραϊσκάκης» για να μεταβούν όλοι μαζί στο ΟΑΚΑ.

Παρότι το ραντεβού ήταν για τις 14:00, οι φίλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν από νωρίτερα εκεί, ξεκινώντας τα τραγούδια και τα συνθήματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εξομαλύνεται η κατάσταση με τα εισιτήρια

Εξομαλύνεται η κατάσταση με τα εισιτήρια του Final-4. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί έχει αρχίσει να λύνεται.

Η διοργανώτρια Αρχή έχει ξεκινήσει ήδη να αποστέλλει σε όλους όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια τα απαραίτητα mail με τα απαραίτητα στοιχεία για την προσέλευσή τους και την είσοδό τους στο T- Center για τους ημιτελικούς του Final-4.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dip6kmplon95?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μάλιστα, και πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού, όπως επιβεβαιώνουν έχουν αρχίσει να λαμβάνουν τα mail αυτά.

Θυμίζουμε ότι η Euroleague νωρίτερα είχε δώσει και άλλη μια πρόχειρη λύση.

Συγκεκριμένα καλούσε τους φιλάθλους που έχουν αγοράσει ένα εισιτήριο να μπουν με το ID τους στην ιστοσελίδα της εκεί που υπάρχει διαθέσιμο σε PDF μορφή το εισιτήριο.

Ακόμη και με αυτό, όπως επισημαίνεται, θα μπορέσουν να φτάσουν στο γήπεδο και να μπουν σε αυτό για να παρακολουθήσουν τους σημερινούς αγώνες.

Το πρόβλημα είχε… εντοπισθεί από χθες αργά το βράδυ αλλά κυρίως σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Κάπως έτσι, το ενδεχόμενο να μεταφερθεί η ώρα έναρξης του πρώτου ημιτελικού ή γενικότερα να υπάρξει μια διαφοροποίηση στο πρόγραμμα του Final 4 έτσι όπως αυτό έχει οριστεί…

Άνοιξε ο σταθμός «Θησείο»

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ άνοιξε ο σταθμός της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) Θησείο. Κλειστός για το επιβατικό κοινό παραμένει ο σταθμός Φάληρο και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.