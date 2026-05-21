Η πανελλαδική εξέταση των μαθημάτων θα δώσει σκυτάλη στην ανακοίνωση των βαθμολογιών με αποκορύφωμα τις Βάσεις 2026 - Οι ημερομηνίες που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Σε ρυθμούς Πανελληνίων 2026 κινείται πλέον η εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί μετρούν αντίστροφα για την έναρξη της διαδικασίας που θα κρίνει την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Με την έναρξη των εξετάσεων να απέχει πλέον λίγες μόνο ημέρες, οι υποψήφιοι βρίσκονται στην πιο απαιτητική φάση της προετοιμασίας τους. Οι εκπαιδευτικοί συμβουλεύουν τους μαθητές να επικεντρωθούν στις επαναλήψεις, να αποφύγουν την υπερβολική πίεση και να δώσουν έμφαση στη σωστή διαχείριση χρόνου και άγχους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dik2j0korodl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πότε ξεκινούν οι Πανελλήνιες 2026: Οι ημερομηνίες «ορόσημο»

Οι μαθητές των Γενικών Λυκείων θα καθίσουν πρώτοι στα θρανία των εξετάσεων την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, ξεκινώντας με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, η διαδικασία αρχίζει μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Η ώρα έναρξης όλων των εξετάσεων έχει οριστεί στις 08:30 το πρωί, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες το αργότερο έως τις 08:00.

Το πρόγραμμα για τους υποψηφίους ΓΕΛ

Οι εξετάσεις για τα ΓΕΛ συνεχίζονται:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

στις 3 Ιουνίου με Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία,

στις 5 Ιουνίου με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική,

και ολοκληρώνονται στις 8 Ιουνίου με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.

Τα μαθήματα εξετάζονται ανάλογα με την κατεύθυνση και την Ομάδα Προσανατολισμού κάθε υποψηφίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dimpjz8zig0h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το πρόγραμμα για τα ΕΠΑΛ

Για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, μετά τα Νέα Ελληνικά ακολουθούν στις 2 Ιουνίου τα Μαθηματικά (Άλγεβρα), ενώ από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου διεξάγονται οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Η διάρκεια εξέτασης για τα περισσότερα μαθήματα είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση ορισμένα ειδικά μαθήματα που απαιτούν περισσότερο χρόνο.

Ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑΑ

Οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου και αφορούν ξένες γλώσσες, σχέδιο και μουσικά μαθήματα. Παράλληλα, από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι πρακτικές δοκιμασίες και οι υγειονομικές εξετάσεις για όσους διεκδικούν θέση στα ΤΕΦΑΑ.

Πανελλήνιες 2026: Το χρονοδιάγραμμα για αποτελέσματα και ανακοίνωση των Βάσεων

Με βάση τον καθιερωμένο προγραμματισμό των τελευταίων ετών, οι βαθμολογίες των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων αναμένεται να ανακοινωθούν προς τα τέλη Ιουνίου 2026. Σε αυτή τη φάση, οι υποψήφιοι ενημερώνονται αναλυτικά για τις επιδόσεις τους ανά μάθημα, γεγονός που αποτελεί καθοριστικό βήμα για τον επόμενο και πιο κρίσιμο στάδιο, τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών, ακολουθεί η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Αυγούστου το αργότερο μέχρι τις 10 του μήνα. Τότε θα γίνει και η τελική κατανομή των θέσεων στα πανεπιστημιακά τμήματα και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα εισαγωγής των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dij3c3footdd?integrationId=40599y14juihe6ly}