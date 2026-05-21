Tην Τρίτη 26 Μαΐου και την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 θα πληρωθούν oι συντάξεις Ιουνίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.
Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν:
- Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)
- Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ και μετά, με βάση τον ν. 4387/2016, μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1/1/2017 και έπειτα)
- Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτών και μη μισθωτών)
Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν:
- Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων: ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)
- Οι συντάξεις ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
- Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου