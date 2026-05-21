Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για τον τελικό κόντρα στη Φράιμπουργκ.

Ως φίλαθλος της Άστον Βίλα από παιδί, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν θα μπορούσε να λείπει από τη μεγάλη στιγμή της αγαπημένης ομάδας του και πανηγύρισε σαν… τρελός τον θρίαμβο επί της Φράιμπουργκ (3-0), στον τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Ο διάδοχος του θρόνου- που είναι και τυπικά ο πρόεδρος της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας- ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για τον τελικό, τον οποίο παρακολούθησε με αγωνία.

Όταν ο Τίλεμανς έβαλε το πρώτο γκολ, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ πετάχτηκε από τη θέση του και άρχισε να χοροπηδά και να αγκαλιάζεται με όσους ήταν γύρω του, ως γνήσιος φίλαθλος.

Στο τέλος, μαζί με τους περίπου 20.000 φιλάθλους της Άστον Βίλα πανηγύρισε την κατάκτηση του πρώτου τροπαίου από το League Cup του 1996 και την πρώτη ευρωπαϊκή «κούπα» έπειτα από 44 χρόνια.

Φωτογραφίες: AP