Τραμπ και Νετανιάχου είχαν «έντονη» τηλεφωνική συνομιλία, για τον πόλεμο στο Ιράν.

Δημόσια, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να αποθεώνει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά και να δηλώνει βέβαιος πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα κάνει ό,τι του πει εκείνος, για τον πόλεμο στο Ιράν. Όμως, τόσο η Wall Street Journal όσο και το Axios αποκάλυψαν μια τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους δύο ηγέτες, για τα τα επόμενα βήματα.

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου είχαν «έντονη» συνομιλία το βράδυ της Τρίτης, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ήταν εναντίον μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της διπλωματικής διαδικασίας, γράφει η Wall Street Journal.

Ήταν η δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία τους μέσα σε λίγα 24ωρα, καθώς είχαν μιλήσει και την περασμένη Κυριακή. Στη χθεσινή συζήτηση, ο Νετανιάχου επανέλαβε τις επιφυλάξεις του Ισραήλ για το αν το Ιράν θα τηρήσει όποια συμφωνία για τη διάλυση του πυρηνικού προγράμματός του και ότι δεν θα κάνει άλλες επιθέσεις σε χώρες της περιοχής.

Ο Τραμπ δεν πείστηκε και του είπε πως θα συνεχίσει να επιδιώκει μια συμφωνία που θα αποτρέπει την Τεχεράνη να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ακόμα, σύμφωνα με τη WSJ, ο Αμερικανός ηγέτης τόνισε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι το Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπο με νέες επιθέσεις, εάν δεν δείξει περισσότερη ευελιξία στις συνομιλίες.

Ο Νετανιάχου «είχε τρελαθεί» μετά το τηλεφώνημα

Η τηλεφωνική επικοινωνία ήταν μακρά και «δύσκολη», περιγράφει το Axios. Δύο ισραηλινές πηγές ανέφεραν πως οι ηγέτες διαφώνησαν για τα επόμενα βήματα. Αμερικανική πηγή που ενημερώθηκε σχετικά σχολίασε πως «ο Μπίμπι είχε τρελαθεί» μετά το τηλεφώνημα.

Οι διαμεσολαβητές εργάζονται πάνω σε μία «επιστολή προθέσεων», που θα υπογράψουν οι ΗΠΑ και το Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί επίσημα ο πόλεμος, είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου, γράφει το Axios. Ταυτόχρονα, θα ξεκινήσει μια περίοδος 30 ημερών για διαπραγματεύσεις επί ζητημάτων όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε αμερικανική πηγή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσινγκτον ενημέρωσε Αμερικανούς βουλευτές ότι ο Νετανιάχου ήταν ανήσυχος με το τηλεφώνημα. Εκπρόσωπος της πρεσβείας το διέψευσε, δηλώνοντας πως «ο πρέσβης δεν σχολιάζει ιδιωτικές συνομιλίες». Δύο άλλες πηγές σημείωσαν πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ήταν πάρα πολύ ανήσυχος σε προηγούμενες φάσεις των διαπραγματεύσεων, παρότι δεν υπήρξε συμφωνία. «Πάντα ανησυχεί ο Μπίμπι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ένας. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες από το Ισραήλ, ο Νετανιάχου θέλει να πάει στην Ουάσινγκτον τις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να συναντηθεί με τον Τραμπ.

Τα διαφορετικά συμφέροντα Τραμπ - Νετανιάχου

Σε δηλώσεις που έκανε σήμερα, ο Τραμπ υποστήριξε πως το τηλεφώνημά του με τον Νετανιάχου πήγε καλά και πως ο Ισραηλινός ηγέτης «θα κάνει ό,τι θέλω εγώ». Ακόμα, είπε ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να δώσει «τις σωστές απαντήσεις, που θα πρέπει να είναι 100% σωστές», διαφορετικά όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα, επειδή οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για νέες επιθέσεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι σημείωσαν ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου μπορούν συχνά να είναι ευθείς μεταξύ τους. Όμως, το τηλεφώνημα αναδεικνύει τα διαφορετικά συμφέροντα των δύο συμμάχων, καθώς εξετάζουν τον τερματισμό του πολέμου, σημειώνει η WSJ.

Ο Τραμπ επιδιώκει να ολοκληρώσει δαπανηρή σύγκρουση που δεν είναι δημοφιλής εντός των συνόρων. Από την άλλη, το Ισραήλ ελπίζει να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς από εκεί που σταμάτησε πριν την εκεχειρία και να επιφέρει πιο εκτενή ζημιά στο καθεστώς που βλέπει ως υπαρξιακή απειλή. Και ανησυχεί ότι η όποια συμφωνία πετύχει ο Τραμπ βιαστικά για τον τερματισμό του πολέμου, δεν θα είναι αρκετή προκειμένου να εξαλειφθεί η απειλή των πυραυλικών και πυρηνικών προγραμμάτων της Τεχεράνης.