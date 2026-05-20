Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι συμφωνεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε βέβαιος πως όχι μόνο συμφωνεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ό,τι αφορά στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, αλλά και πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα κάνει ό,τι του πει.

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο τι είπε στον Νετανιάχου για το Ιράν και για πόσο θα αναβάλλει ένα πλήγμα. «Θα κάνει ό,τι του πω να κάνει. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει. Είναι σπουδαίος τύπος… μην ξεχνάτε ότι είναι ένας πρωθυπουργός σε πόλεμο», απάντησε ο Τραμπ.

{https://x.com/clashreport/status/2057095018381251004}

Καταφατική ήταν η απάντησή του όταν ρωτήθηκε εάν συμφωνεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό σε ό,τι αφορά στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Δεν παρέλειψε να κάνει ξανά τα παράπονά του προς υποστήριξη του Νετανιάχου, λέγοντας πως ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, φέρεται άσχημα στον πρωθυπουργό της χώρας.

{https://x.com/clashreport/status/2057098437363999211}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βιάζεται να κάνει μια συμφωνία με το Ιράν. Χθες, έλεγε ότι θα δώσει «περιορισμένο» χρονικό περιθώριο στη διπλωματική διαδικασία, ίσως έως τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, μετά την αναβολή της επίθεσης που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε αποφασίσει να κάνει εναντίον του Ιράν.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2057098400298852441}