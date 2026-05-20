Το ισραηλινό κοινοβούλιο αναμένεται να ψηφίσει σήμερα Τετάρτη νομοσχέδιο για τη διάλυσή του, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει τη χώρα σε στις κάλπες μερικές εβδομάδες νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, προβλέπεται ότι ο πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, θα χάσει τις εκλογές.

Πότε θα γίνουν νέες εκλογές

Η ημερομηνία των εκλογών δεν έχει οριστεί ακόμη. Η Κνεσέτ διεξάγει εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια, ωστόσο συχνά γίνονται πρόωρες εκλογές στο Ισραήλ. Οι τελευταίες αρχαιρεσίες διεξήχθησαν τον Νοέμβριο του 2022 και οι επόμενες πρέπει να γίνουν το αργότερο έως τις 27 Οκτωβρίου.

Αν η Κνέσετ ψηφίσει τη διάλυσή της, τα μέλη του κοινοβουλίου θα πρέπει στη συνέχεια να συμφωνήσουν στην ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών. Πολιτικοί αναλυτές στο Ισραήλ εκτιμούν ότι οι εκλογές πιθανότατα θα γίνουν το πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου, ωστόσο μπορεί να διεξαχθούν πιο κοντά στην προθεσμία του Οκτωβρίου.

Γιατί η Κνέσετ ψηφίζει τη διάλυσή της

Η ψηφοφορία γίνεται καθώς το υπερορθόδοξο κόμμα Degel HaTorah - παραδοσιακός σύμμαχος του Νετανιάχου - ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την κυβερνητική πλειοψηφία, ζητώντας πρόωρες εκλογές. «Δεν έχουμε πλέον εμπιστοσύνη στον πρωθυπουργό. Δεν νιώθουμε συνεργάτες του. Οι εκλογές πρέπει να διεξαχθούν το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο ραβίνος Dov Lando, πνευματικός καθοδηγητής του Degel HaTorah.

Το κόμμα έκρινε ότι δεν τηρήθηκε κυβερνητική υπόσχεση για νόμο που θα εξαιρούσε την κοινότητά τους από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Η ένταση εντός του συνασπισμού ήρθε καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν εδώ και καιρό να ρίξουν την κυβέρνηση Νετανιάχου.

Τι ακολουθεί

Αν το νομοσχέδιο περάσει την αρχική ψηφοφορία, θα πάει σε επιτροπή όπου θα συμφωνηθεί ημερομηνία εκλογών. Στη συνέχεια επιστρέφει για τελική έγκριση, με την τρίτη και τελική ψηφοφορία να απαιτεί πλειοψηφία 61 από τα 120 μέλη της Κνεσέτ. Η διαδικασία μπορεί να είναι γρήγορη ή να διαρκέσει εβδομάδες.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Σχεδόν έναν χρόνο από την πολιτική επιστροφή του Νετανιάχου το 2022, η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 έπληξε σοβαρά το κύρος του στον τομέα της ασφάλειας.

Έκτοτε οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός του δεν εξασφαλίζει πλειοψηφία. Ωστόσο, υπάρχει και το ενδεχόμενο τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην καταφέρουν να σχηματίσουν κυβέρνηση, αφήνοντας τον Νετανιάχου να ηγηθεί μιας μεταβατικής κυβέρνησης.

Αυτό έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, καθώς πριν τις εκλογές του 2022 το Ισραήλ πέρασε μια περίοδο πολιτικού αδιεξόδου με πέντε εκλογικές αναμετρήσεις σε λιγότερα από τέσσερα χρόνια.

Ποιος είναι αντίπαλος του Νετανιάχου

Ο βασικός αντίπαλος του Νετανιάχου είναι ο Ναφτάλι Μπένετ, πρώην συνεργάτης του, ο οποίος τον είχε ανατρέψει το 2021, παίρνοντας τα ηνία της χώρας.

Ο δεξιός Μπένετ έχει συνεργαστεί με τον κεντροαριστερό ηγέτη της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ για τη δημιουργία του νέου κόμματος «Together», το οποίο βρίσκεται πλέον κοντά στο κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου.

Άλλος υποψήφιος που ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις είναι ο πρώην αρχηγός του στρατού Γκάντι Αϊζενκότ.

Με πληροφορίες από Reuters